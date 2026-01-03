Sretna Nova godina... ali koja?

Te su svađe prošle godine otišle dalje no ikad dosad. Jedva da je bilo teme u javnom prostoru, a da na tom tragu nije bila ideologizirana, historizirana i histerizirana. Mnogi koji su u poziciji s koje se može odlučiti ili barem reći nešto o općem dobru i prosperitetu, o sadašnjosti i budućnosti, kada dobiju u ruke mikrofon i megafon, govornicu i pozornicu, nanovo krenu unatrag prebrojavati žrtve starih logora i stratišta, nabrajati zločine ovih i onih te mudrovati o tome je li kontroverzni pozdrav iz '41 ili '91 ili iz opere. Taj pozdrav je prošle godine i u parlament ušao na mala vrata, a predsjednik Sabora ne uspijeva i ne trudi se ispratiti ga ni na velika. I prvo Saborsko Aktualno prijepodne u rujnu n. H. , jedno od najdužih ikad, prštalo je svađama oko aktualnosti iz povijesti, kao da je Drugi svjetski rat upravo počeo ili završio.