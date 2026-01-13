Crna lista
"Uzmu akontaciju i nestanu bez traga": Evo gdje najčešće operiraju majstori-prevaranti
Dva nespretna majstora sklona improvizaciji Pat i Mat junaci su animiranog češkog klasika "A je to" koji već punih pola stoljeća zabavlja i nasmijava gotovo sve generacije.
Za one pak koji ne znaju o čemu je riječ, recimo da se ova dvojica danas 50-godišnjaka s velikim entuzijazmom i samopouzdanjem, iz epizode u epizodu prihvaćaju kućnih popravaka, montaža i drugih majstorskih radova koji gotovo uvijek, nakon kaosa i improvizacija, završe neslavno.
Ova dvojica nisu junaci priče o majstorima varalicama, ali su dojmljiv prikaz kako bi to u stvarnom životu moglo izgledati kada za kućne radove i popravke angažirate loše i nestručne majstore.
Osim toga, Pat i Mat zaštitni su znak Facebook grupe "Majstori prevaranti" koja je pred kraj prošle godine objavila popis s više od 300 imena majstora i tvrtki koje građani prijavljuju zbog loše izvedenih građevinskih radova, prevara, pa čak i krađa na cijelom području Hrvatske.
Pozitivna i negativna iskustva
Kako i sami administratori tvrde, grupa "Majstori prevaranti" osnovana je kako bi svatko mogao objaviti iskustvo s majstorima, pozitivno ili negativno, piše Novi list.
Kažu također da će se na ovaj način ljudima uštedjeti živaca i novaca, a i razni majstori će ubuduće paziti kako rade da ne bi osvanuli u objavi. Ova grupa u vrlo kratkom vremenu prikupila je više od 33.300 članova čiji broj neprestano raste.
Ljudi koji su žrtve majstora i tvrtki na njoj dijele svoja loša iskustva, traže pomoć i žele spriječiti da se isto dogodi drugima. Na FB zajednici "Majstori prevaranti" se dijele iskustva i upozorenja te cirkuliraju takozvane "master liste" s velikim brojem imena i opisa navodnih spornih praksi.
Imena majstora i tvrtki nećemo objaviti jer je i dalje velik broj bezimenih i anonimnih sudionika grupe što otvara sumnje u moguće manipulacije da se grupa koristi i kako bi se naudilo konkurenciji.
Međutim, administratori grupe ističu kako puno truda ulažu u provjeru objava u kojima se spominju imena majstora ili tvrtki na koje investitori, odnosno građani, imaju pritužbi.
Postavljena su pravila kojih se članovi grupe moraju pridržavati, a sve to donosi rezultate jer grupa i dalje raste, a pokazuju se i značajni rezultati i pomaci pri otkrivanju majstora koji iza sebe ostavljaju nezadovoljne investitore.
Ipak, ono što se objavljuje u grupi zorno otkriva i pokazuje s kakvim se stvarnim problemima susreću oni koji grade ili renoviraju kuće i stanove.
Zagreb, Split, Rijeka...
Prema navodima iz objava u grupi jasno je da "Majstori prevaranti" ordiniraju u cijeloj Hrvatskoj, od Dubrovnika do Iloka, a najčešće se spominju u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Osijeku, Opatiji…
Obrasci ponašanja takvih majstora su gotovo identični. U pregovorima uvijek djeluju uvjerljivo, puni samopouzdanja, može sve, od lijepih riječi teče med i mlijeko kako bi najčešće pokrili svoj prvi zahtjev, a to su visoke akontacije uz obrazloženje da moraju unaprijed platiti materijal.
Ako je zadovoljan iznosom, u pravilu komunikacija se skraćuje, potom prorijedi, sve dok potpuno nestane. Ovo se najčešće događa kada se majstori lažno predstavljaju koristeći se čak i dokumentima uglednih građevinskih tvrtki.
Uzimaju avanse i do 60 posto ukupno dogovorene vrijednosti radova, a onda nestaju.
Prijave policiji
Na crnoj listi grupe izbrojili smo desetak majstora i tvrtki iz Osijeka i okolice koji su se primjenjujući ove obrasce ponašanja financijski okoristili a da pritom nisu odradili posao.
Uzimaju akontacije, nakon čega nisu odradili posao, nisu isporučili robu ili su fušarili radove i u pravilu nestali. Za neke se od njih spominje i više prijava, pa čak i da su već poznati policiji.
Na području Zagreba i okolice u grupi se žale na majstore koji nestručno izvode radove, u Zadru na krovove koji prokišnjavaju, a u Kastvu da bravar dolazi u radnom odijelu s pomoćnikom u pratnji, sve izmjeri, sve obeća, uzima avans i onda je nedostupan. Prijavljen je i poznat policiji.
U Opatiji i Puli građani se žale na loše izvedene fasadne i keramičarske radove i vodoinstalacije, zbog kojih su na koncu morali dodatno platiti druge izvođače.
U Rijeci građani navode i primjere elektroinstalaterskih radova koji su, prema njihovim tvrdnjama, izvedeni nestručno i potencijalno opasno, adaptacija stanova koje su morale biti rađene ispočetka te krovova koji su počeli prokišnjavati već nakon nekoliko mjeseci.
S juga zemlje stižu prijave o ključ u ruke adaptacijama koje su završile nedovršenim radovima, razvaljenim prostorima i agresivnom komunikacijom, dok se iz Dalmacije, uključujući Makarsku, Pag i područje Dalmatinske zagore, spominju krovovi koji propuštaju, radovi plaćeni unaprijed i potpuni prekid kontakta.
Na lošem glasu u grupi su majstori iz BiH za koje se tvrdi da prednjače u prevarama hrvatskih građana, uz preporuke da ih se izbjegava.
Kako spriječiti loš izbor ili barem smanjiti rizik lošeg odabira pitali smo nekoliko renomiranih izvođača građevinskih radova koji su pristali govoriti samo uz uvjet da ostanu anonimni.
Njihova je preporuka sklapanje ugovora s detaljnom ponudom koja obuhvaća popis radova, materijala, rokove, cijenu te uključuje jamstvo i način reklamacije.
"Kod većeg obima radova dobro je tražiti dvije ili tri ponude s punim nazivom tvrtke, OIB-om, adresom i odgovornom osobom. Sve se to lako može provjeriti u registrima.
Dobro je kod poznanika doznati njihova iskustva i dobiti preporuke", kažu sugovornici, napominjući da je iznimno važno za radove sa strujom, vodom ili plinom tražiti licencirane majstore.
Kako kažu iskusni izvođači radova, ako je riječ o prevari i uzimanju novca, dobro je podnijeti kaznenu prijavu policiji, ako se radi o neispunjenju ugovora može se podići građanska tužba, dok u slučaju da nema računa dobro je sve prijaviti Poreznoj upravi.
Potražnja veća od ponude
Razloga za ovakvo stanje na tržištu rada posljednjih je godina u našoj zemlji mnogo. Posebice nakon potresa na Banovini, ogromna je potražnja u odnosu na ponudu.
Potresi su, prema nekim podacima, oštetili oko 26.000 zgrada, što predstavlja enorman pritisak na sektor, a tu je turizam i val renovacija koji su otvorili prostor i za one koji nikada nisu niti pomišljali da bi se mogli baviti takvim poslovima.
Kažu da prilika stvara lopova, a u Hrvatskoj je već više od desetljeća kroničan manjak kvalificiranih radnika – zbog odlaska kvalitetne radne snage u inozemstvo, ali i slabog interesa mladih za strukovna zanimanja.
OECD je već prije tri godine upozoravao da će u Hrvatskoj manjak odgovarajućih radnika u graditeljstvu dovesti do ograničenja u poslovanju tvrtki. Hrvatska je 2024. izdala oko 206.529 dozvola za rad, a graditeljstvo je među sektorima koji najviše ovise o uvozu radnika.
Pokazalo se međutim da to pomaže pokriti rupe, ali traži ozbiljan nadzor, mentoriranje i standarde koji u pravilu izostaju.
Za našu je zemlju karakterističan i značajan udio sive ekonomije jer kada nema ponude, ugovora, računa i jamstava, tržište je prepušteno samo sebi i u takvoj situaciji prevare su lakše, a naplata štete znatno teža.
Zaštita potrošača u praksi je spora, o čemu govore i primjeri građana koji su pokrenuli tužbe protiv izvođača radova.
"Prvostupanjska presuda je proglasila majstora krivim, no on se žalio i postupak je u drugom stupnju već sedam godina. Naplatiti se ne mogu jer majstor nema ništa u vlasništvu, a pravosuđe je sporo", poručuje jedan od članova grupe.
Dokazi za nadoknadu štete
Iskusni i pouzdani izvođači građevinskih radova savjetuju građanima plaćanje preko računa i dokumentiranje svega što je dogovoreno, od ugovora, poruka, fotografija i računa.
Plaćanje neka se izvodi po etapama za materijal uz dostavu računa, a ostalo po izvršenim radovima uz zadržavanje dijela iznosa do primopredaje. To govore stoga što je upravo ovo posljednje dobar početak za eventualnu nadoknadu štete.
" Prikupiti dokaze, račune, fotografije, svjedoke i napraviti zapisnike o onome što je dogovoreno i što je napravljeno te sastaviti formalni zahtjev o dovršetku radova ili popravku.
To treba službenim putem poslati izvođaču radova uz navedene rokove i najavu budućih koraka. Ukoliko su štete većih iznosa, dobro je za procjenu uzeti vještaka", savjetuju stručnjaci.
