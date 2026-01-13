Medvedev o Grenlandu: "Trump mora požuriti. Mogao bi se priključiti Rusiji"

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi stanovnici Grenlanda mogli glasati za priključenje Rusiji ako američki predsjednik Donald Trump brzo ne poduzme korake kako bi osigurao kontrolu nad tim arktičkim otokom, izvijestila je agencija Interfax.
Oglas
"Trump mora požuriti. Prema neprovjerenim informacijama, za nekoliko dana mogao bi se održati iznenadni referendum na kojem bi svih 55 tisuća stanovnika Grenlanda moglo glasati za priključenje Rusiji“, prenio je Interfax, pozivajući se na Medvedeva, bivšeg ruskog predsjednika, javlja Reuters.
"I onda je to to. Nema novih malih zvijezda na (američkoj) zastavi."
Trump je ponovno pokrenuo inicijativu da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske, tvrdeći da Washington mora posjedovati taj otok kako bi odvratio Rusiju. Američki predsjednik izjavio je da su položaj i prirodni resursi Grenlanda od ključne važnosti za nacionalnu sigurnost, što je izazvalo oštre prigovore Danske i grenlandskih vlasti.
Iako Rusija ne polaže pravo na Grenland, već dugo prati njegovu stratešku ulogu u sigurnosti Arktika, s obzirom na položaj otoka na sjevernoatlantskim pomorskim rutama i prisutnost velikog američkog vojnog i svemirskog nadzornog postrojenja.
Kremlj se nije očitovao o Trumpovoj obnovljenoj inicijativi, no nazvavši Arktik područjem ruskih nacionalnih i strateških interesa, prošle je godine poručio da pomno prati „prilično dramatičnu“ raspravu oko Grenlanda.
Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine narušila je većinu oblika arktičke suradnje. Kako klimatske promjene otvaraju nove plovne rute i mogućnosti iskorištavanja resursa, regija postaje sve više poprište nadmetanja.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas