Medvedev o Grenlandu: "Trump mora požuriti. Mogao bi se priključiti Rusiji"

Trump je ponovno pokrenuo inicijativu da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske, tvrdeći da Washington mora posjedovati taj otok kako bi odvratio Rusiju. Američki predsjednik izjavio je da su položaj i prirodni resursi Grenlanda od ključne važnosti za nacionalnu sigurnost, što je izazvalo oštre prigovore Danske i grenlandskih vlasti.