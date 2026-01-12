Milijarderi pakiraju kofere i bježe iz Kalifornije: "Tiranija"

No nisu svi milijarderi protiv. Jensen Huang, izvršni direktor Nvidije, rekao je ovog tjedna za Bloomberg da mu ne bi smetalo da mora platiti porez. Njegovo se bogatstvo procjenjuje na 155 milijardi dolara, što znači da bi porez mogao iznositi i do 7,75 milijardi dolara. Kako je rekao, o tome dosad nije razmišljao. „Odlučili smo živjeti u Silicijskoj dolini i kakve god poreze žele uvesti – neka ih uvedu. Za mene je to sasvim u redu“, rekao je Huang.