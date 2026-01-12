Porez na imovinu
Milijarderi pakiraju kofere i bježe iz Kalifornije: "Tiranija"
Kalifornijski zdravstveni sindikat Service Employees International Union–United Healthcare Workers West, koji zastupa više od 120 tisuća zdravstvenih radnika i pacijenata, krajem listopada predložio je uvođenje poreza na imovinu.
Ideja je uvesti jednokratni porez od pet posto na imovinu za pojedince u Kaliforniji s neto imovinom od jedne milijarde dolara ili više. Porez se, dakle, ne bi obračunavao na dohodak, nego na ukupnu vrijednost neto imovine – od dionica do umjetničkih djela i prava intelektualnog vlasništva.
Referendum o prijedlogu predviđen je tek za studeni, no ako bi ga birači podržali, porez bi plaćali milijarderi koji su 1. siječnja 2026. bili stanovnici Kalifornije. Takvih bi trebalo biti oko 200, a očekivani prihod iznosio bi 100 milijardi dolara, piše Financial Times.
Osnivači Googlea sele se u Miami
Kako navodi Financial Times, neki poznati milijarderi promijenili su prebivalište prije Nove godine, a vremenski slijed upućuje na to da je riječ o strahu od uvođenja novog poreza. Tako FT piše da se suosnivač Googlea Sergey Brin sa svojih 15 tvrtki preselio u Miami. Američki mediji izvijestili su da je za novo prebivalište na Floridi izdvojio vrtoglavih 173,4 milijuna dolara.
I drugi osnivač internetskog diva, Larry Page, krajem prošle godine preselio je svoja poduzeća. Prema pisanju New York Timesa, više od 45 kalifornijskih društava s ograničenom odgovornošću povezanih s Pageom nedavno je podnijelo zahtjev za prekid poslovanja ili preseljenje iz države. Fond iza kojeg navodno stoji Page kupio je imanje vrijedno 71,9 milijuna dolara u četvrti Coconut Grove u Miamiju, u blizini Brinova prebivališta.
U osam sati ujutro, posljednjeg dana 2025., i tvrtka milijardera i tehnološkog investitora Petera Thiela objavila je da je potpisala ugovor o najmu novih poslovnih prostora u Miamiju. Uredi u umjetničkoj četvrti Wynwood „nadopunjavat će“ postojeće poslovanje Thiel Capitala u Los Angelesu, navodi se u priopćenju.
Nekoliko sati kasnije, investicijska tvrtka rizičnog kapitala Craft Ventures, čiji je suosnivač milijarder David Sacks, objavila je da je otvorila ured u Austinu u Teksasu. Tvrtka je navela da se Sacks, koji je godinama živio u sanfranciskoj četvrti poznatoj kao „ulica milijardera“, u prosincu preselio u šire područje Austina, kao i drugi suosnivač tvrtke Bill Lee.
Mjera koja spašava proračun ili tiranija?
Povod za uvođenje poreza sve su veće zabrinutosti zbog rastuće nejednakosti. Pristalice smatraju da bi on omogućio stabilno financiranje mjera za građane ponajprije u zdravstvu.
„Ako ne budemo djelovali, približavamo se kolapsu zdravstvenog sustava u Kaliforniji, što će imati ozbiljne posljedice“, izjavila je za FT predstavnica predlagatelja Suzanne Jimenez. „Zatvarat će se hitni prijemi, zatvarat će se bolnice. Stariji i veterani izgubit će pristup skrbi u domovima za starije.“
Jimenez tvrdi da su priče o egzodusu milijardera pretjerane te da istraživanja javnog mnijenja pokazuju široku potporu porezu.
Milijarder Sacks, koji je ujedno savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za umjetnu inteligenciju i kriptovalute, nedavno je u jednom podcastu izjavio da se ne radi o jednokratnom porezu te je prijedlog, prema pisanju FT-a, nazvao tiranijom. „Riječ je o oduzimanju imovine, oduzimanju privatnog vlasništva. Time se stvara presedan da možemo odrediti bilo koju skupinu ljudi i zaplijeniti im dio imovine zato što su politički nepopularni.“
No nisu svi milijarderi protiv. Jensen Huang, izvršni direktor Nvidije, rekao je ovog tjedna za Bloomberg da mu ne bi smetalo da mora platiti porez. Njegovo se bogatstvo procjenjuje na 155 milijardi dolara, što znači da bi porez mogao iznositi i do 7,75 milijardi dolara. Kako je rekao, o tome dosad nije razmišljao. „Odlučili smo živjeti u Silicijskoj dolini i kakve god poreze žele uvesti – neka ih uvedu. Za mene je to sasvim u redu“, rekao je Huang.
Predizborna tema
Kako piše FT, pitanje nejednakosti obilježit će američku politiku uoči izbora za Kongres, na kojima demokrati žele ponovno preuzeti kontrolu.
Njihova glavna meta trebali bi biti upravo milijarderi. Pritom FT podsjeća da i novi gradonačelnik New Yorka, demokrat Zohran Mamdani, svoju progresivnu agendu – koja uključuje zamrzavanje najamnina i besplatan autobusni prijevoz – djelomično želi financirati višim porezima za bogate, prenosi Forbes Slovenija.
