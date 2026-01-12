odabir sudaca
Kosor: Ustav nije predvidio da dvije trećine ustavnih sudaca biraju vladajući, a jednu opozicija
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je Jadranka Kosor, bivša premijerka. Razgovarale su o Ustavnom sudu, odabiru sudaca i novom obračunu između vlasti i oporbe.
Opisala je kratko kako je došlo do promjene Ustava koja je dovela do trenutnih zakonskih propisa o odabiru sudaca za Vrhovni i Ustavni sud.
"Mi smo 2010. mijenjali Ustav, tada je HDZ bio na vlasti, ja sam bila predsjednica stranke i Vlade, a šef opozicije bio je Zoran Milanović. Tada smo uveli izmjenu da se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom i da im se mandat može produžiti najviše za šest mjeseci. Upravo zbog toga da se ne bi ostvarivala dominacija onih koji su na vlasti u trenutku kada se, nakon osam godina, ponovno biraju suci", kaže Kosor.
Dodaje kako drugačiji tip promjene Ustava - onaj koji bi omogućio 'trgovanje' pozicijama - jednostavno ne bi prošao u Saboru.
"Bilo je važno unijeti ponovno to da se ustavni suci biraju iz redova najkompetentnijih: uglednih pravnika, državnih odvjetnika, sudaca, ustavnih stručnjaka. Da je ustavotvorac (a to je bio Sabor, kao i sada) htio da parlamentarna većina, koja god to bila, ima prevagu u Ustavnom sudu, onda bi se to tada zapisalo. Mislim da tada promjene Ustava ne bi prošle."
Kosor kaže kako je predsjednik Milanović dobio demokratski mandat upravo od građana, a on uključuje mogućnost predlaganja predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.
"Vratimo se na volju građana: volja birača je bila da Milanović dobije drugi mandat. Građani su mu dali povjerenje, između ostaloga, i da predlaže predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, najviše instance sudbene vlasti. Imamo trodiobu vlasti, na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Ova poruka HDZ-a je protuustavna. Ustav nije predvidio da dvije trećine ustavnih sudaca biraju vladajući, a jednu opozicija. Ustav je predvidio da predsjednik RH, koji je dobio mandat i povjerenje građana, predlaže predsjednika ili predsjednicu VS-a."
Dodaje kako poruke iz HDZ-a ponižavaju suce, ali i jasno pokazuju što je namjera Andreja Plenkovića.
"Najgore u toj poruci je ponižavanje sudaca, prije svega sudaca Vrhovnog suda. Po toj izjavi i interpretacijama kasnije ispada da je potpuno nevažno tko će biti na čelu Vrhovnog suda i tko će biti ustavni suci, samo je bitno da su pod njihovom kontrolom. Mislim da je predsjednik Vlade apsolutno htio poručiti da je on šef u ovoj državi. To izaziva duboke tektonske poremećaje jer remeti trodiobu vlasti. To je protuustavno. Mnoge je uznemirilo, osobito, naravno, pravnike, suce", kaže Jadranka Kosor.
