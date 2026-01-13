Utrka s vremenom
Tko i kako želi stopirati sporazum EU-Mercosur: "Mogla bi nastati europska kriza"
Iako je većina država članica podržala povijesni trgovinski sporazum EU-a s Latinskom Amerikom, protivnici dogovora u Francuskoj, Poljskoj i Europskom parlamentu i dalje su odlučni u namjeri da ga zaustave ili barem odgode.
Hoće li sporazum s Mercosurom stupiti na snagu?
Zbog toga, čak i nakon što predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ove subote otputuje u Paragvaj kako bi potpisala sporazum s blokom Mercosur, nakon više od 25 godina pregovora, mogli bi proći još mjeseci prije nego što se konačno sazna kada — ili hoće li uopće — stupiti na snagu, piše Politico.
'Krivac' je složen i dugotrajan proces donošenja odluka u EU-u: Nakon što su u petak završene rasprave u Vijeću, međuvladinoj grani Unije, sada slijedi novi čin u Europskom parlamentu. Ratifikacija od strane zastupnika kasnije ove godine i dalje je najizgledniji ishod — ali put do nje bit će dramatičan.
„Postalo je iracionalno“, rekao je jedan diplomat EU-a pod uvjetom anonimnosti. „Ako Europski parlament odbije sporazum, imat ćemo europsku krizu.“
Više od 140 zastupnika propitkuje pravnu osnovu sporazuma
Zagovornici tvrde da je sporazum s Mercosurom— koji okuplja Argentinu, Brazil, Paragvaj i Urugvaj — najbolja prilika EU-a za jačanje savezništava diljem svijeta u trenutku kada pokušava odgovoriti na agresivne poteze Donalda Trumpa (među kojima je i nedavna prijetnja američkog predsjednika o aneksiji Grenlanda).
The Council has authorised the signing of the EU-Mercosur partnership and trade agreements.— EU Council (@EUCouncil) January 9, 2026
In 2024, EU-Mercosur trade was worth over €111 billion.
More facts and figures👇https://t.co/4xNFo9jTUB pic.twitter.com/tuWWoDc8EY
No više od 140 zastupnika već dovodi u pitanje pravnu osnovu sporazuma, zabrinuti da krši temeljne ugovore EU-a. Oni traže da se sporazum uputi Sudu Europske unije na pravnu provjeru, što bi ga moglo odgoditi i do dvije godine.
Čelnici političkih skupina dogovorili su se prije božićne stanke da se upućivanje na Sud stavi na glasanje čim vlade formalno potvrde sporazum. To se glasanje sada očekuje na plenarnoj sjednici idućeg tjedna, rekao je jedan dužnosnik Parlamenta, a prenosi POLITICO.
Ipak, iako pobunjeni zastupnici imaju dovoljno glasova da zatraže raspravu u plenarnoj dvorani, vjerojatno nemaju većinu potrebnu u Parlamentu s 720 zastupnika da bi sama rezolucija bila usvojena.
„Ne mislim da će pravna osporavanja u sadržajnom smislu ikamo dovesti. To je izmišljeno, puno buke bez stvarne osnove — bilo da je riječ o okolišnim ili zdravstvenim odredbama, ili ulozi nacionalnih parlamenata. Sve je to već provjereno“, rekao je David Kleimann, viši stručnjak za trgovinu u think tanku ODI Europe u Bruxellesu.
Pravne prepreke
Izazov u Europskom parlamentu samo je jedna fronta. Najveći protivnici sporazuma, Poljska i Francuska, također nastavljaju borbu.
Poljski ministar poljoprivrede Stefan Krajewski izjavio je u petak da će potaknuti vladu da i sama podnese tužbu Sudu Europske unije.
„Nećemo dopustiti da sporazum ide dalje“, rekao je, dodavši da će Poljska zatražiti od Suda da procijeni je li sporazum s Mercosurom pravno utemeljen. Istoga dana prosvjedujući poljoprivrednici prosuli su gnojivo ispred njegove kuće.
Poljski eurozastupnik Krzysztof Hetman, član desnog centra iz Europske pučke stranke i politički saveznik Krajewskog, rekao je da će se postupci Parlamenta i država članica pred Sudom odvijati odvojeno, ali s istim ciljem.
„Ako jedan uspije, drugi možda neće biti potreban“, rekao je, dodavši da bi tijekom sudskog postupka sporazum praktično bio zamrznut.
Pet država glasalo protiv
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, u međuvremenu, nalazi se pod velikim pritiskom političkih protivnika da učini više kako bi zaustavio sporazum. Francuska, Poljska, Austrija, Irska i Mađarska glasale su protiv sporazuma prošlog tjedna, dok je Belgija bila suzdržana. To je protivnike Mercosura ostavilo ispod praga potrebnog za blokirajuću manjinu koja bi mogla srušiti dogovor.
U srijedu će Nacionalna skupština glasati o dva odvojena prijedloga za izglasavanje nepovjerenja vladi, koje su podnijeli krajnje desni Nacionalni skup i krajnje lijeva stranka Nepokorena Francuska.
Iako je protivljenje sporazumu jednoglasno, ta dva prijedloga imaju vrlo male šanse da sruše francusku vladu: ljevica vjerojatno neće podržati tekst Nacionalnog skupa, dok socijalisti iz centra-ljevice uskraćuju potporu prijedlogu Nepokorene Francuske. Ipak, u fragmentiranom francuskom parlamentu ništa se ne može potpuno isključiti.
🇧🇷🇪🇺🚜 Le Brésil autorise 3669 pesticides pour son agriculture. Voilà ce qu'est le Mercosur.#AgriculteursEnColère pic.twitter.com/oYL9QG2Wc9— 🇫🇷 Olivier Bourdeau 🇫🇷 (@LLezard54636) January 11, 2026
Provjera stvarnosti
Čak i neki od pobunjenih eurozastupnika priznaju da njihova inicijativa vjerojatno neće uspjeti — te da bi Parlament ipak mogao podržati sporazum u glasanju kasnije ove godine.
„Bit će vrlo teško sada kada ga je Vijeće odobrilo“, rekao je Hetman. „Podupiratelji sporazuma to znaju, zato su i sabotirali glasanje o upućivanju na Sud u studenom i prosincu.“
Drugi protivnici i dalje vide priliku da se sporazum sruši i optimistični su da pravni izazov može prikupiti dovoljnu potporu.
„Želimo što je dulje moguće odgađati proces usvajanja Mercosura“, rekla je Manon Aubry, supredsjedateljica kluba Ljevice, za POLITICO prije božićne stanke. Također smatra da bi se većina zastupnika mogla okrenuti protiv sporazuma: „Kladim se da ima još više zastupnika koji žele osigurati da je sporazum u potpunosti u skladu s ugovorima.“
Ako sudska provjera bude odbijena, Parlament će održati glasanje „za ili protiv“ ratifikacije trgovinskog sporazuma, bez mogućnosti izmjene njegovih odredbi.
Takvo bi se glasanje moglo održati najranije na plenarnoj sjednici u svibnju, rekao je Bernd Lange, predsjednik parlamentarnog Odbora za međunarodnu trgovinu, za POLITICO. Lange, njemački socijaldemokrat, rekao je da je uvjeren u „dovoljnu“ većinu za usvajanje sporazuma.
Pedro López de Pablo, glasnogovornik Europske pučke stranke — političke obitelji Ursule von der Leyen i najveće stranke u EU-u — poručio je da u EPP-u postoji većina za sporazum te je odbacio pravne manevre.
„Jasno je da je riječ o politički motiviranom potezu čiji je cilj odgoditi provedbu sporazuma, a ne o rezultatu pravne analize“, rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare