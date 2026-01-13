Zbog toga, čak i nakon što predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ove subote otputuje u Paragvaj kako bi potpisala sporazum s blokom Mercosur, nakon više od 25 godina pregovora, mogli bi proći još mjeseci prije nego što se konačno sazna kada — ili hoće li uopće — stupiti na snagu, piše Politico.