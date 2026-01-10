Evo što se događa s vašim tijelom kada prestanete piti alkohol

Ako ste tijekom blagdanskog razdoblja pretjerali s konzumacijom alkohola, idealna je prilika da sudjelujete u izazovu „Dry January“ („Suhi siječanj“) tijekom kojeg ćete ga prestati piti. Primijetit ćete nekoliko pozitivnih učinaka.
Vaša će se jetra tijekom tog razdoblja oporaviti jer konzumacija alkohola potiče nakupljanje masti u jetri i pokreće upalne procese koji narušavaju njezinu normalnu funkciju, piše Klix. Normalizirat će se jetreni enzimi poput ALT-a i GGT-a. Jetra će bolje regulirati metabolizam, obrađivati hranjive tvari i uklanjati toksine iz krvotoka.
Alkohol povisuje krvni tlak stimulirajući simpatički živčani sustav, povećavajući razinu kortizola i oštećujući funkciju krvnih žila. Dugotrajniji prestanak konzumacije alkohola dovodi do značajnog smanjenja i sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka, što može pridonijeti boljoj vaskularnoj relaksaciji (opuštanju krvnih žila) i smanjenju ateroskleroze, čime se smanjuje opterećenje srca.
Redovita konzumacija alkohola povećava razinu triglicerida i remeti metabolizam lipida. Prestanak konzumacije omogućuje tijelu ponovno uspostavljanje ravnoteže u transportu i pohrani masti, što rezultira nižim kolesterolom i trigliceridima. Osim toga, prestanak pijenja alkohola stabilizira razinu šećera u krvi, smanjujući nagle oscilacije.
Također ćete izgubiti kilograme, osobito visceralnu masnoću koja je povezana s kardiovaskularnim i metaboličkim bolestima. Imat ćete kvalitetniji san, više energije i bolju koncentraciju.
Alkohol potiskuje aktivnost imunoloških stanica i povećava osjetljivost na infekcije. Suzdržavanje od konzumacije alkohola omogućuje normalizaciju imunološke regulacije i poboljšava sposobnost tijela da reagira na patogene.
Iako neki ljudi tvrde da se osjećaju sretnije kada konzumiraju alkohol, on remeti serotonin i dopamin (hormone sreće), uzrokujući loše raspoloženje i anksioznost. Apstinencija od alkohola stabilizira ove neurotransmitere, što dovodi do boljeg raspoloženja.
Alkohol pridonosi crvenilu i osipima na koži zbog dehidracije, širenja krvnih žila i povećane upale. Prestanak konzumacije alkohola pomaže poboljšanju hidratacije, cirkulacije i uklanjanju toksina, što rezultira čišćom i zdravijom kožom.
