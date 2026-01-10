Evo što se događa s vašim tijelom kada prestanete piti alkohol

Vaša će se jetra tijekom tog razdoblja oporaviti jer konzumacija alkohola potiče nakupljanje masti u jetri i pokreće upalne procese koji narušavaju njezinu normalnu funkciju, piše Klix. Normalizirat će se jetreni enzimi poput ALT-a i GGT-a. Jetra će bolje regulirati metabolizam, obrađivati hranjive tvari i uklanjati toksine iz krvotoka.