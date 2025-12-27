Je li ovo bila zadnja godina mira u Europi?

Trenutak nekog povijesnog preokreta, točku tog prijeloma, nije uvijek moguće točno vremenski locirati. U ovom slučaju nije to bila (samo) ova godina na izmaku. No nesumnjivo je da se u njoj odigralo puno toga prekretničkog. Stari svjetski poredak simbolički je nestao rušenjem Berlinskog zida, a zapravo je nestajao godinama prije i nakon toga. Novi poredak nije bio stvoren, ali su u protekla tri desetljeća stvarane pretpostavke za njegovu uspostavu i sada smo, po svemu sudeći, pri kraju međuigre koja tomu prethodi. Otud vjerojatno i toliko razumljivih zebnji i straha. Često ih zborovođe zlorabe i preuveličavaju no to ne znači da razloga nema, barem za zebnju.