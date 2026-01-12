kriza unutar NATO-a
Rakić o tome hoće li Trump napasti Grenland: Čak se i kristalna kugla razbila, koliko su je rabili
Gošća naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bila je Mirjana Rakić, vanjskopolitička analitičarka i dugogodišnja urednica. Razgovarale su o posljednjim geopolitičkim događajima u svijetu, uključujući i krizu NATO saveza oko Trumpove najave aneksije Grenlanda.
"Vrlo opasno je predviđati ono što američki predsjednik može poduzeti. U to se ne bih upuštala. Čak se i kristalna kugla razbila u međuvremenu, koliko su je rabili. Postavlja se pitanje: zašto? Osim da proširite teritorij, da idemo na ponovnu uspostavu velikih carstava", kaže Mirjana Rakić, komentirajući buduće poteze Donalda Trumpa, koji je nedavno izjavio kako će "imati Grenland, na lakši ili teži način".
"Grenland golemo prostranstvo, ali SAD je i dosad imao vojne baze i tvrtke koje koriste minerale. Sve bi bilo kao i do sada, samo bi pisalo da je to američki teritorij. Ja se nadam da se to neće dogoditi, ali Trump je potpuno nepredvidljiv, on je čovjek koji ispunjava svoje želje", kaže Rakić.
Dodaje kako Europa, barem u ovom trenutku, ne bi imala izbora nego prihvatiti rezultate američke agresije.
"Europa ne bi imala izbora, teško da se može zaratiti sa SAD-om, morala bi prihvatiti ono što se dogodilo. Europa, ovakva kakva je, teško da bi se suprostavila. Sam Trump je rekao da njemu to apsolutno ništa ne znači. Da NATO više njega treba nego Amerika NATO. To je ona gola, gadna istina."
Rakić se osvrnula i na napore da se postigne trajan mir u Ukrajini, koji još uvijek nisu rezultirali konkretnim ishodima.
"Pitanje je onoga što Trump kaže, on se uvrijedio u jednom trenutku jer Putin nije dovoljno digao brzo slušalicu ili je čekao malo sa odgovorom da vidi na koji način sve ostale zemlje dišu. I kad je vidio da ove ostale zemlje pokušavaju što pristojnije, mirnije odgovoriti, on dalje nastavlja sa svojim politikom i dalje se granatira Ukrajina", kaže Rakić.
"Ukrajinci odgovaraju zahvaljujući oružju kojim pristiže, ne u tolikoj količini kao što su se oni nadali, pogotovo iz američkih izvora. Sve zemlje EU su u okviru ovoga fonda, nisam sigurna za Mađarsku i Češku, sve daju sredstva da bi se fond novčano pojačao, da bi se iz moglo kupovati naoružanje od Amerikanaca. Oni tu profitiraju", kaže Rakić, pa nastavlja o važnosti NATO pakta za kontinent.
"Ako smo rekli na početku da je NATO silno bitan za Europu, jer nalazite se u sendviču između Rusije, Amerike, a sada imate treći element koji može biti Kina sa Indijom, to se mora učvrstiti i organizirati. Koalicija voljnih je možda jezgra oko koje će se to na neki način napraviti", dodaje.
Rakić smatra da su rat u Ukrajini, ali i kriza oko Grenlanda, pokazali gubitak sigurnosnog kišobrana za europski kontinent.
"Da se dogovore jake zemlje koje mogu i drugima biti za primjer, a za primjer su u proizvodnji oružja naoružanja planirane strategije, jer strategija je osnovna. Ja ne znam koja od tih zemalja ima neku dugoročnu strategiju obrane, jer ona priča o zajedničkoj, vanjskoj i obrambenoj strategiji EU to već godinama nije. Ne funkcionira, odnosno u samom startu nije funkcionirala. Europska unija je ostala zapravo na razini ekonomske zajednice. Dakle, mi trgujemo, imamo odnose i sve je to jako dobro. Dok nije došla ova situacija sa Rusijom i Ukrajinom, tu su sad stvari postale ozbiljne, ali još uvijek, kao što ste vi rekli, postojao je kišobran. Sad je taj kišobran propustio", kaže Mirjana Rakić.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
