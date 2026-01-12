Rakić o tome hoće li Trump napasti Grenland: Čak se i kristalna kugla razbila, koliko su je rabili

"Da se dogovore jake zemlje koje mogu i drugima biti za primjer, a za primjer su u proizvodnji oružja naoružanja planirane strategije, jer strategija je osnovna. Ja ne znam koja od tih zemalja ima neku dugoročnu strategiju obrane, jer ona priča o zajedničkoj, vanjskoj i obrambenoj strategiji EU to već godinama nije. Ne funkcionira, odnosno u samom startu nije funkcionirala. Europska unija je ostala zapravo na razini ekonomske zajednice. Dakle, mi trgujemo, imamo odnose i sve je to jako dobro. Dok nije došla ova situacija sa Rusijom i Ukrajinom, tu su sad stvari postale ozbiljne, ali još uvijek, kao što ste vi rekli, postojao je kišobran. Sad je taj kišobran propustio", kaže Mirjana Rakić.