Milanović se sastao s Rutteom i promijenio retoriku: Evo o čemu su razgovarali

Predsjednik Zoran Milanović je o opremanju hrvatske vojske i o Ukrajini razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, za kojeg je nedavno rekao da "nije jasno u čije ime govori", a govori "puno stvari koje ne podržava".
Prema priopćenju Milanovićeva ureda, dvojice čelnika razgovarala su o izdvajanju za obranu i opremanju hrvatske vojske, potrebi da to izdvajanje osigura i veće obrambene sposobnosti, o situaciji u Ukrajini i mogućnosti rješenja i okončanja rata te o sigurnosnoj situaciji u hrvatskom susjedstvu.
Rutte, koji boravi u posjetu Zagrebu, izjavio je ranije da je Hrvatska važna članica NATO-a, pouzdan saveznik Ukrajine a po povećanju vlastite vojne proizvodnje može biti uzor drugim članicama NATO-a.
Milanović je uoči Rutteova posjeta, rekao da nije jasno u čije ime govori, a da govori puno stvari koje ne podržava. Dodao je da je glavni tajnik NATO-a dobrodošao u Hrvatskoj, no da on nije dužnosnik koji donosi odluke i raspolaže bilo kakvim novcem.
Time je ponovio kritike s kraja 2024. kad je za bivšeg nizozemskog premijera, tada na čelu NATO-a par mjeseci, rekao da jako elastično i visoko iskače iz onoga što bi glavni tajnik smio raditi.
Rutte se u Zagrebu sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgledao novu vojnu opremu hrvatskog ratnog zrakoplovstva i razgovarao s predstavnicima hrvatske vojne industrije.
