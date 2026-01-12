Oglas

TEMA: UKRAJINA

Milanović se sastao s Rutteom i promijenio retoriku: Evo o čemu su razgovarali

author
Hina
|
12. sij. 2026. 19:40
Zoran Milanović
Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik Zoran Milanović je o opremanju hrvatske vojske i o Ukrajini razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, za kojeg je nedavno rekao da "nije jasno u čije ime govori", a govori "puno stvari koje ne podržava".

Prema priopćenju Milanovićeva ureda, dvojice čelnika razgovarala su o izdvajanju za obranu i opremanju hrvatske vojske, potrebi da to izdvajanje osigura i veće obrambene sposobnosti, o situaciji u Ukrajini i mogućnosti rješenja i okončanja rata te o sigurnosnoj situaciji u hrvatskom susjedstvu.

Rutte, koji boravi u posjetu Zagrebu, izjavio je ranije da je Hrvatska važna članica NATO-a, pouzdan saveznik Ukrajine a po povećanju vlastite vojne proizvodnje može biti uzor drugim članicama NATO-a.

Milanović je uoči Rutteova posjeta, rekao da nije jasno u čije ime govori, a da govori puno stvari koje ne podržava. Dodao je da je glavni tajnik NATO-a dobrodošao u Hrvatskoj, no da on nije dužnosnik koji donosi odluke i raspolaže bilo kakvim novcem.

Time je ponovio kritike s kraja 2024. kad je za bivšeg nizozemskog premijera, tada na čelu NATO-a par mjeseci, rekao da jako elastično i visoko iskače iz onoga što bi glavni tajnik smio raditi.

Rutte se u Zagrebu sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgledao novu vojnu opremu hrvatskog ratnog zrakoplovstva i razgovarao s predstavnicima hrvatske vojne industrije.

Teme
Mark Rutte NATO Zoran Milanović ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

