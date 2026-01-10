Snježno politikantstvo

Unatrag petnaestak godina nije bilo mnogo zima u kojima se na Zagreb sručio silan snijeg, tek 2012. i 2013. te 2016. godine. Pa ako ljudi rado pamte davne zime iz djetinjstva kada im je snijeg sezao do vrata, a odraslima do koljena - što znači da se ni onomad nije baš revno čistio - nema razloga ni da blijedi sjećanje na te ne tako davne zime kada je dječju radost zamijenila staračka čangrizavost. I tada Zagreb nije bio očišćen brzo i temeljito, a gradski život i promet bili su u "kaosu i kolapsu" većem nego sada.