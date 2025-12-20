Božićnica svakome... ili nikome

No u duhu Božića, zajedništva i darivanja, božićnica bi trebala biti dar za sve bez obzira na imanja i primanja i socijalni status. A pojedini gradovi čak ne isplaćuju božićnice umirovljenicima koji rade na pola radnog vremena. Ta blagdanska gesta em naglašava socijalne razlike između samih gradova i općina em ističe razlike među samim umirovljenicima. I to baš "u sve vrijeme godišta" kada se takvo što ne bi trebalo isticati.