fotokeratitis
Snježno sljepilo: Uzrok, simptomi i koliko je točno opasan ovaj neobičan problem?
Snježno sjepilo se stručno zove fotokeratitis, a uzrokuje bol u oku i nelagodu koja nastaje nakon predugog izlaganja UV svjetlu. Točnije, u ovoj situaciji UV zrake oštećuju oči. Ipak, ovo nije toliko opasna pojava i traje do nekoliko dana.
Oglas
Snježno sljepilo se ne javlja samo po snijegu, već u bilo kojoj situaciji kada su jake sunčeve zrake ili UV zrake. Može se usporediti s opeklinama od sunca kada se simptomi javljaju nakon boravka na suncu.
Prepoznaje se po nizu simptoma, a traje do nekoliko dana.
Kako prepoznati snježno sljepilo?
Simptomi snježnog sljepila ili fotokeratitisa se javljaju satima ili danima nakon što je došlo do oštećenja oka.
Tako se mogu javiti:
- bol u oku
- suzne oči
- naticanje očiju
- glavobolja
- crvenilo oka
- bol kod gledanja u jaku svjetlost
- osjećaj pijeska u očima
- trzanje kapaka
- zamagljen vid
Što uzrokuje snježno sljepilo?
Uzrok ove pojave je prekomjerno izlaganje UV zrakama koje utječu na oči. Vanjski sloj rožnice, epitel, ima tisuće živčanih završetaka, što rožnicu čini vrlo osjetljivom na bilo kakvo oštećenje ili bol.
Kada previše UV svjetla dođe u rožnicu, ovaj osjetljivi vanjski sloj postaje upaljen i iritiran, uzrokujući razne neugodne simptome.
Snježno sljepilo mogu uzrokovati i UV zrake reflektirane od pijeska, snijega i vode. Jednako tako, opasni će biti i solarij, kabina za sunčanje ili gledanje izravno u zavarivanje.
Snježno sljepilo se može dobiti i nakon duljeg boravka na snijegu, kod planinarenja na visokim nadmorskim visinama ili nakon boravka na plaži s bijelim pijeskom.
Ova pojava se najčešće povlači sama od sebe nakon nekoliko dana.
Za vrijeme simptoma je najbolje izbjegavati voziti automobil kako ne bi došlo do nesreće.
Kako tretirati snježno sljepilo?
Snježno sljepilo je trenutačno stanje i treba pričekati da prođe. U tom periodu je najbolje izbjegavati svjetlo i boraviti unutra u zatamnjenom prostoru. Ako nosite leće, najbolje ih je maknuti.
Najvažnije je ne trljati oči jer to samo može dodatno pogoršati simptome.
Pomoći mogu hladni oblozi na očima koji će smanjiti oticanje. Jednako tako, oči treba održavati vlažnima, a tu pomažu kapi, odnosno umjetne suze.
Protiv bolova se mogu koristiti lijekovi protiv bolova.
Ako se simptomi ne smire nakon tri dana ili ako se pogoršavaju, potrebno je potražiti pomoć liječnika.
Može li se snježno sljepilo spriječiti?
Ova se pojava može spriječiti jednostavnim metodama. Potrebno je nositi sunčane naočale koje blokiraju UV svijetlo.
Osim toga, treba nositi i šešir ili kape, a pomoći će i boravak na mjestima u hladu. Jednako tako bi trebalo izbjegavati solarij ili nositi zaštitne naočale u njima.
Zaključak
Snježno sljepilo je privremeno stanje oštećenja oka zbog UV zraka. Javljaju se razni simptomi koji se mogu jednostavno ublažiti, a najvažnije je mirovanje.
U slučaju da se simptomi pogoršavaju, potrebno je posjetiti liječnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas