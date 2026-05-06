Inženjeri reagirali na Tomaševićev megaprojekt: "Grad je prepoznao važnost građevinske struke"

Hrvatska komora inženjera građevinarstva pozdravlja najavu Grada Zagreba da će za Jarunski most biti proveden projektni natječaj za idejno rješenje te da će u stručnom žiriju sudjelovati istaknuti predstavnici građevinske struke.
Nakon ranijih najava da se za Jarunski most priprema urbanističko-arhitektonski natječaj, Komora je, stoji u njihovom priopćenju, u dopisu upućenom Gradu Zagrebu upozorila da je riječ o složenom infrastrukturnom zahvatu za koji je nužno osigurati odgovarajuće sudjelovanje ovlaštenih inženjera građevinarstva.
U međuvremenu, Grad Zagreb najavio je objavu projektnog natječaja za idejno rješenje Jarunskog mosta, a u sastav stručnog žirija uključeni su i ugledni stručnjaci iz područja građevinarstva. Time je, smatra Komora, učinjen važan iskorak prema stručno utemeljenoj pripremi jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Zagrebu.
Posebno pozdravljaju činjenicu da je Grad Zagreb prepoznao važnost građevinske struke u projektu koji uključuje sigurnost, mehaničku otpornost i stabilnost, prometnu funkcionalnost, izvedivost, dugoročnu održivost te integraciju cestovnog, tramvajskog, pješačkog i biciklističkog prometa.
Prema objavljenim informacijama, riječ je o mostu duljine 625 metara i širine 38 metara, s četiri kolne trake, tramvajskom prugom te obostranom pješačkom i biciklističkom infrastrukturom.
Takav pristup u interesu građana
Hrvatska komora inženjera građevinarstva smatra da je takav pristup u interesu i struke i građana Zagreba. Ističu da kod projekata te razine složenosti natječaj mora biti postavljen da od samog početka uključi odgovarajuće stručnjake, jer se samo tako mogu odabrati rješenja koja su istodobno kvalitetna, sigurna, funkcionalna, izvediva i dugoročno održiva.
Pritom ne dovode u pitanje važnost urbanističke i arhitektonske struke, osobito s obzirom na prostorni i vizualni utjecaj koji će novi most imati na Zagreb. Ističu da se upravo suradnjom različitih struka može doći do najboljeg rješenja.
"No, kod mostova i prometne infrastrukture stručna odgovornost u projektiranju mora pripadati ovlaštenim inženjerima građevinarstva, u skladu s propisanim zakonskim ovlastima", smatraju.
Hrvatska komora inženjera građevinarstva očekuje da će isti standard uključivanja građevinske struke biti zadržan u svim daljnjim fazama pripreme i provedbe projekta - od odabira idejnog rješenja, preko projektiranja, do same izgradnje.
Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomaćević jučer je najavio da će gradnja Jarunskog mosta početi sredinom 2028., njegova procijenjena vrijednost je 140 milijuna eura bez PDV-a, a imat će po dvije kolničke trake u svakom smjeru, tramvajsku prugu u oba smjera te pješačku i biciklističku infrastrukturu. Most će prolaziti zapadno od Jarunskog jezera i povezivat će Trešnjevku - Jug i Novi Zagreb - Zapad.
