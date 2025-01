Kada će HV dobiti sve Bradleye? Evo što kaže MORH

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Više od godinu dana borbena vozila Bradley bila su u Hrvatskoj prije nego što su prošli tjedan isporučena Hrvatskoj vojsci. Naime, još početkom prosinca 2023. stigli su u Hrvatsku, nakon odluke vlade SAD da svoja polovna vozila donira Hrvatskoj. Prošli tjedan predani su bojni Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

Gdje su ova vozila, koja, kako se na primopredaji u Našicama moglo čuti, predstavljaju “jačanje obrambenih sposobnosti i kolektivne snage Hrvatske kao članice NATO-a”, bila posljednjih godinu dana, pitali smo MORH. Zanimalo nas je i kada će sva biti isporučena HV-u.

Radovi u Đuri Đakoviću

“Borbena vozila pješaštva Bradley su po dolasku u Hrvatsku prevezena u tvrtku Đuro Đaković Specijalna vozila iz Slavonskog broda gdje se provodi njihova obnova, te dovođenje u stanje operativne ispravnosti”, pojasnili su nam i dodali kako je za 62 vozila ugovoreno dovođenje u operativno stanje u slavonskobrodskoj tvrtki.

Inače, Amerikanci su nam donirali ukupno 89 vozila, a u riječku luku 6. prosinca 2023. iskrcana su prva 22. Tada je Vlada objavila da joj je cilj da vozila budu operativna do 2026. godine.

Hoće li se to moći ispoštivati ovim tempom remonta. Naime, kao prvi rok za dovršetak popravaka i preinaka bio je najavljen početak srpnja prošle godine. Od tada do stvarne primopredaje vojsci četiri Bradleya, prošlo je gotovo duplo više vremena. Evo što kaže MORH na to.

Prolongiran rok?

“U tvrtku Đuro Đaković isporučeno je ukupno 44 vozila od kojih je prvih osam tijekom 2024. dovedeno u operativno stanje. Prva četiri vozila su jučer predana bojni Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Ona će se koristiti za obuku stalnih članova posada vozila (OPNET – Operator New Equipment Training).

Preostala četiri vozila koriste se na tvorničkom poligonu tvrtke Đuro Đaković Kindrovo za obuku mehaničara (FLMNET – Field Level Maintenance New Equipment Training), a njihovo preuzimanje bojni Sokolovi očekuje se do kraja siječnja ove godine.

Isporuke preostalih borbenih vozila pješaštva Bradley M2A2 ODS bojni Sokolovi planirano je provesti postupno tijekom 2025. i 2026., a cilj je da sva vozila budu kompletirana i dovedena u operativno ispravno stanje do kraja 2026. godine”, navode iz MORH-a.

