Oglas

"beskrajna ravnica"

Cesta duga 240 kilometara bez ijednog zavoja: Dosadna ili spektakularna?

author
N1 Info
|
14. sij. 2026. 08:35
ravna autocesta u saudijskoj arabiji
Screenshot / X @GoogleMaps

S jedne strane, cesta nudi neometane i spektakularne poglede na jednu od najvećih pješčanih pustinja na svijetu, a s druge je – „prokleto dosadna“.

Oglas

Autocesta 10 u Saudijskoj Arabiji

Ako ikada posjetite Saudijsku Arabiju, možda ćete se provozati i autocestom 10, koja povezuje Al Darb na jugozapadu i Al Bathu na istoku zemlje.

Autocesta je duga 1.474 kilometra, a uključuje i dionicu dugu oko 240 kilometara koja povezuje gradove Haradh i Al Batha te se proteže kroz pustinju Rub al-Khali.

Ta dionica nudi spektakularne prizore jedne od najvećih pješčanih pustinja na svijetu, no s druge strane, ako njome vozite, vjerojatno ćete se složiti da je – „prokleto dosadna“, piše portal punkufer.hr.

Na toj dionici nema zavoja ni uspona.

"Beskrajna" ravnica

Samo „beskrajna“ ravnica tijekom otprilike dva sata vožnje, tijekom kojih možete imati osjećaj kao da ste „zamrznuti“ u vremenu i prostoru.

Ta dionica ceste uvrštena je i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduža potpuno ravna cestovna dionica na svijetu, izvijestile su novine Arab News 2018. godine.

I taj rekord još uvijek stoji.

Prema indijskom portalu NDTV World News, svrha tako dugačke ravne dionice nije sasvim jasna. Neki vjeruju da je autocesta izvorno izgrađena kao privatna cesta za kralja Fahda, koji je vladao zemljom od 1982. do 2005. godine, a tek kasnije je trebala biti otvorena za javnost.

Upravo dosada ili gubitak pažnje uzrokovan vožnjom po dugoj, ravnoj dionici navodno su krivi za česte prometne nesreće.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
autocesta 10 cesta bez zavoja ravna autocesta saudijska arabija zanimljive ceste

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ