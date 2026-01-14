Cesta duga 240 kilometara bez ijednog zavoja: Dosadna ili spektakularna?

S jedne strane, cesta nudi neometane i spektakularne poglede na jednu od najvećih pješčanih pustinja na svijetu, a s druge je – „prokleto dosadna“.
Oglas
Autocesta 10 u Saudijskoj Arabiji
Ako ikada posjetite Saudijsku Arabiju, možda ćete se provozati i autocestom 10, koja povezuje Al Darb na jugozapadu i Al Bathu na istoku zemlje.
Autocesta je duga 1.474 kilometra, a uključuje i dionicu dugu oko 240 kilometara koja povezuje gradove Haradh i Al Batha te se proteže kroz pustinju Rub al-Khali.
Ta dionica nudi spektakularne prizore jedne od najvećih pješčanih pustinja na svijetu, no s druge strane, ako njome vozite, vjerojatno ćete se složiti da je – „prokleto dosadna“, piše portal punkufer.hr.
Na toj dionici nema zavoja ni uspona.
The world’s longest straight stretch of road is Highway 10 in Saudi Arabia, which features a completely straight segment that spans an incredible 256 kilometers (159 miles) without a single curve. pic.twitter.com/fxlc5b5lhm— Fascinating (@fasc1nate) November 27, 2025
"Beskrajna" ravnica
Samo „beskrajna“ ravnica tijekom otprilike dva sata vožnje, tijekom kojih možete imati osjećaj kao da ste „zamrznuti“ u vremenu i prostoru.
Ta dionica ceste uvrštena je i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduža potpuno ravna cestovna dionica na svijetu, izvijestile su novine Arab News 2018. godine.
I taj rekord još uvijek stoji.
Prema indijskom portalu NDTV World News, svrha tako dugačke ravne dionice nije sasvim jasna. Neki vjeruju da je autocesta izvorno izgrađena kao privatna cesta za kralja Fahda, koji je vladao zemljom od 1982. do 2005. godine, a tek kasnije je trebala biti otvorena za javnost.
Upravo dosada ili gubitak pažnje uzrokovan vožnjom po dugoj, ravnoj dionici navodno su krivi za česte prometne nesreće.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas