Milanović: Zna li Plenković uopće što su sve naši "strateški partneri" zapravo prodali Srbiji

Primjer kupnje francuskih Rafalea pokazao je kako svaka država vodi računa prije svega o svom interesu, pa i zaradi. Zato pozivam predsjednika Vlade Andreja Plenkovića - koji se sam postavio na čelo Međuresornog povjerenstva za razvoj i jačanje obrambenih sposobnosti i obrambene industrije u Hrvatskoj - da konačno prestane slušati diktate i počne voditi računa prvenstveno o hrvatskim interesima i uvjetovati kupovinu vojne opreme sudjelovanjem u proizvodnji i održavanju iste kao što to čine sve druge države NATO-a i Europske unije. Da je to moguće i da druge države tako postupaju dokazuje primjer kupnje njemačkih tenkova Leopard prilikom čega su države kupci u proizvodnju i održavanje tih tenkova ugradili i nacionalne industrije. Hrvatska opet nije", navodi se u priopćenju.