"Zna dosta stvari o Vučiću": Izrael izdao nalog za uhićenje "agenta kaosa" Einhorna

Izraelska policija proglasila je Srulika Einhorna, bivšeg savjetnika izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, kriminalcem u bijegu, javljaju izraelski mediji. Sumnjiči ga se da je u aferi Katargate odavao povjerljive informacije te je za njim izdan nalog za uhićenje. Srulik Einhorn bio je i dugogodišnji savjetnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a BIRN je otkrio da je nakon listopada 2023. imao ulogu posrednika u transferu srpskog streljiva u Izrael.

Kada govore o njemu, Izraelci prije njegova imena i prezimena izgovaraju riječi poput propagandist, agent kaosa, spin-doktor, pokretač „stroja otrova“, a sada je Srulik Einhorn službeno kriminalac u bijegu. Ne želi ili ne smije ići kući, a gdje se skriva?

„Nakon što su protiv njega pokrenute istrage, on se ovdje u Srbiji učvrstio, živi ovdje, osnovao je tvrtku Insight Partners koja je prošle godine ostvarila prihod od 2,3 milijuna dolara i sada iz Beograda vodi svoje poslove, a također smo otkrili i da je imao značajnu ulogu u transferu srpskog streljiva u Izrael, tijekom ratnih zločina koje je ta zemlja provodila u Gazi“, navodi novinar BIRN-a Saša Dragojlo.

BIRN je prošlog ljeta pisao da su dvojica izraelskih istražitelja tri dana ispitivala Einhorna u Vrhovnom javnom tužiteljstvu u vezi s aferama Katargate – slučajem plaćene promocije interesa Katara u Izraelu – i Bibiliks, slučajem curenja tajnih vojnih dokumenata novinaru njemačkog Bilda.

„I Srbija je, što je zanimljivo u tom slučaju, tražila da detalji tog iskaza budu strogo povjerljivi, a ono što smo mi otkrili jest da je to upravo zato što je Einhorn govorio o svojoj ulozi u transportu streljiva“, kaže Dragojlo.

BIRN tada nije dobio detaljnije pojašnjenje ni od Einhornova odvjetnika.

„Nažalost, nisam u poziciji iznijeti više informacija jer je dio postupka dobio oznaku strogo povjerljivo te mi stoga nije dopušteno iznositi više detalja“, naveo je Einhornov odvjetnik Đorđe Simić za BIRN.

Godinama radio kao Vučićev savjetnik

Inače, Einhorn je godinama, najkasnije od 2020., radio kao savjetnik Aleksandra Vučića, a njegova kampanja imala je za cilj prije svega približiti srpskog predsjednika Amerikancima tijekom mandata Joea Bidena, predstaviti ga kao lidera s ugledom koji posreduje u međunarodnim sukobima te Srbiju promovirati kao rastuću gospodarsku silu.

Istodobno je, za potrebe Netanyahua, Einhorn bio pokretač tzv. „stroja otrova“.

Mehanizam tzv. „stroja otrova“ funkcionira tako da Netanyahu „šapće“ ljudima oko sebe koga treba napasti – one koje vidi kao svoje neprijatelje: oporbu i prosvjedni pokret na ulicama. Kao u mafiji, „vojnici“ znaju što vođa želi i počinju širiti glasine putem društvenih mreža, primjerice da su prosvjednici izdajnici.

Einhorn zna mnogo i o Vučiću i o Netanyahuu

Te se informacije umnožavaju putem botova i stvara se dojam masovnog pokreta koji optužuje „izdajnike iznutra“, dok se s druge strane veliča Netanyahua kao mesiju bez kojeg bi država propala.

A kako će se Srbija postaviti prema nalogu izraelske policije za uhićenje Einhorna?

„Pitanje je je li Vučić lojalan Izraelu kao državi ili Netanyahuu. U tom smislu Einhorn zna mnogo i o Vučiću i o Netanyahuu te on neće biti izručen sve dok je Netanyahu na vlasti“, navodi novinar BIRN-a.

Drugim riječima, moguće je da će reizbor Netanyahua za Einhorna značiti povratak kući, a moguće je i da će se eventualna promjena vlasti u Izraelu pokazati kao idealna prilika za nagodbu. Laka situacija za jednog spin-doktora.