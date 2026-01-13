trebali u venezuelu
Kineski tankeri naglo se okrenuli usred oceana: Što se događa?
Dok su plovili prema Venezueli, gdje su trebali preuzeti pošiljku sirove nafte, dva kineska tankera okrenula su se i vratila kući.
Oglas
Bili usidreni tjednima
Dva kineska tankera koja su trebala preuzeti pošiljku sirove nafte u Venezueli okrenula su se i vraćaju se u Aziju, izvijestio je Reuters. Kina, najveće tržište za venezuelansku naftu, od prosinca nije primila nijednu pošiljku nafte od venezuelanske državne kompanije zbog američkog embarga.
Kineski tankeri Xingye i Thousand Sunny tjednima su bili usidreni u Atlantiku čekajući daljnje upute zbog krize u Venezueli i američke pomorske blokade, navodi Reuters. Bili su dio flote od tri „supertankera“ koji plove isključivo između Kine i Venezuele.
BREAKING: Two China‑flagged supertankers, Xingye and Thousand Sunny, bound for Venezuela to load crude oil for debt repayment, have abruptly turned back and are heading to Asia, the vessels had been anchored in the Atlantic for weeks amid the U.S. oil embargo. pic.twitter.com/C3KMRrujZu— GeoInsider (@InsiderGeo) January 12, 2026
Venezuela koristi sirovu naftu za otplatu duga iz kineskih kredita. Prema Reutersu, tri četvrtine ukupnog izvoza sirove nafte prošle je godine otišlo u Kinu.
Nakon što su SAD prošlog tjedna objavile dogovor o izvozu 50 milijuna barela uskladištene venezuelanske sirove nafte, predsjednik Donald Trump izjavio je da Kina neće ostati bez venezuelanske nafte. Brokerske kuće Vitol i Trafigura navodno su kontaktirale potencijalne kineske kupce i ponudile im dio pošiljke od 50 milijuna barela.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas