Oglas

trebali u venezuelu

Kineski tankeri naglo se okrenuli usred oceana: Što se događa?

author
N1 Slovenija
|
13. sij. 2026. 11:41
tanker
AFP / DAMIEN MEYER / Ilustracija

Dok su plovili prema Venezueli, gdje su trebali preuzeti pošiljku sirove nafte, dva kineska tankera okrenula su se i vratila kući.

Oglas

Bili usidreni tjednima

Dva kineska tankera koja su trebala preuzeti pošiljku sirove nafte u Venezueli okrenula su se i vraćaju se u Aziju, izvijestio je Reuters. Kina, najveće tržište za venezuelansku naftu, od prosinca nije primila nijednu pošiljku nafte od venezuelanske državne kompanije zbog američkog embarga.

Kineski tankeri Xingye i Thousand Sunny tjednima su bili usidreni u Atlantiku čekajući daljnje upute zbog krize u Venezueli i američke pomorske blokade, navodi Reuters. Bili su dio flote od tri „supertankera“ koji plove isključivo između Kine i Venezuele.

Venezuela koristi sirovu naftu za otplatu duga iz kineskih kredita. Prema Reutersu, tri četvrtine ukupnog izvoza sirove nafte prošle je godine otišlo u Kinu.

Nakon što su SAD prošlog tjedna objavile dogovor o izvozu 50 milijuna barela uskladištene venezuelanske sirove nafte, predsjednik Donald Trump izjavio je da Kina neće ostati bez venezuelanske nafte. Brokerske kuće Vitol i Trafigura navodno su kontaktirale potencijalne kineske kupce i ponudile im dio pošiljke od 50 milijuna barela.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
KINA Thousand Sunny Xingye kineski tankeri supetankeri venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ