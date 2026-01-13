Razlika između LED, OLED i QLED televizora – što je najbolje za vas?

LED televizori koriste provjerenu tehnologiju pozadinskog osvjetljenja. Zamislite svjetiljku iza zavjese — svjetleće diode smještene iza ili uz rubove ekrana osvjetljavaju slojeve tekućih kristala koji oblikuju sliku. Ova tehnologija je pouzdana, prisutna na tržištu godinama i neće vas financijski uništiti. Ali ima jednu manu koju ne može riješiti: kad LED televizor pokušava prikazati crnu boju, pozadinsko osvjetljenje i dalje svijetli. Možete zatamniti panel koliko hoćete, ali potpuni mrak? Nemoguć.