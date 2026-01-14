Vladimir Putin “zasigurno” koristi tjelesne dvojnike kako bi izbjegao atentate, kao dio stroge ruske sigurnosne strategije, izjavio je za The Sun bivši šef MI6-a.
Sir Richard Dearlove za The Sun dodatno je potvrdio “vjerodostojna” obavještajna izvješća ukrajinskih tajnih službi prema kojima se upravo Putinovi dvojnici pojavljuju u javnosti zbog straha od atentata.
Špekulacije da Putin koristi dvojnike kruže godinama, zajedno s glasinama o njegovu lošem zdravstvenom stanju. Sada su nove obavještajne procjene i rastući sigurnosni rizici toj teoriji dali novu težinu.
Sir Richard je rekao: “Bit će situacija – ovisno o okolnostima – u kojima bi on zasigurno, iz sigurnosnih razloga, koristio dvojnika. To je gotovo normalna sigurnosna mjera za nekoga poput Putina, koji je iznimno visoko rangirana meta. Treba imati na umu da je atentat bio prilično čest dio ruske politike kroz mnogo, mnogo godina.”
Zabrinutost u Kremlju oko Putinove ranjivosti
Zapadni dužnosnici i sigurnosni stručnjaci tvrde da su se ti rizici dodatno povećali od početka rata u Ukrajini.
Kijev je u više navrata pokazao sposobnost napada duboko unutar ruskog teritorija, što je potaknulo zabrinutost u Kremlju oko Putinove ranjivosti, osobito na otvorenim lokacijama ili u slabije kontroliranim okruženjima.
Sir Richard je dodao: “On bi za Ukrajince bio i meta napada dronovima, kada bi točno znali gdje se nalazi i u kojem trenutku. Stoga mislim da je sasvim logično da u određenim okolnostima… koristi dvojnika.”
Iako je Kremlj takve tvrdnje uvijek odbacivao kao teorije zavjere, novija izvješća upućuju na to da su ruske sigurnosne službe dodatno pooštrile protokole oko predsjednikovih kretanja. Putinova pojavljivanja postala su sve više koreografirana i strogo filtrirana kroz državne medije.
Prema Sir Richardu, dvojnici se ne bi koristili u bliskoj diplomaciji ili osjetljivim sastancima, gdje bi obmana bila preteška za održavanje. “Situacije u kojima bi se koristio dvojnik ne bi uključivale sastanke licem u lice, jer bi bilo iznimno teško replicirati Putina kada ste mu tako blizu”, rekao je.
Ukrajinske sigurnosne službe više puta ponovile tvrdnju o dvojnicima
“No, recimo da netko obilazi tvornicu automobila ili posjećuje dječje igralište – osobito ako je riječ o događaju na otvorenom i ako su mediji na udaljenosti. Tu postoji sigurnosni rizik. Ne možete biti sigurni da u potpunosti kontrolirate okruženje, osobito zbog mogućih napada dronovima. To su situacije u kojima bi Putin koristio dvojnika.”
Ukrajinske sigurnosne službe više su puta tvrdile da je nekoliko muškaraca slične građe, hoda i strukture lica obučeno da se pojavljuju umjesto Putina.
Moskva inzistira da je predsjednik u potpunosti na čelu države i vidljiv javnosti.
Godine 2023. autoritativno izvješće velike japanske televizijske kuće TBS koristilo je umjetnu inteligenciju za analizu prepoznavanja lica i pokreta tijela. Zaključeno je da je pravi Putin bio domaćin ovogodišnje Parade pobjede na Crvenom trgu, ali da je druga osoba možda pregledala Krimski most 11 mjeseci ranije.
AI tehnologija utvrdila je samo 53 posto podudarnosti između dviju osoba. TBS je naveo: “Stručnjaci za prepoznavanje lica u većini bi slučajeva ovo smatrali ‘nepodudaranjem’, što nas navodi na pretpostavku da bi se moglo raditi o dvojniku.”
"Putin je i ranije slao dvojnike na putovanja zbog straha za vlastiti život"
Još jedno Putinovo pojavljivanje – na bojišnici rata u Ukrajini u Mariupolju u ožujku – pokazalo je samo 40 posto podudarnosti. Fotografije Putina na Krimu dale su još niži rezultat sličnosti, od svega 18 posto. U izvješću se navodi: “Stručna analiza jasno pokazuje veliku vjerojatnost postojanja najmanje dvaju tjelesnih dvojnika.”
Prema riječima šefa ukrajinske vojne obavještajne službe, general-pukovnika Kirila Budanova, Putin je i ranije slao dvojnike na putovanja zbog straha za vlastiti život. Rekao je da su Rusi koristili dvojnike kako bi “uštedjeli vođino vrijeme” te da je “ondje gdje je opasno, bolje riskirati dvojnika”.
Budanov nije naveo konkretne primjere gdje smatra da je dvojnik korišten.
U razgovoru za The Sun, Viktor Andrusiv, kapetan Oružanih snaga Ukrajine, podržao je te tvrdnje. Andrusiv, bivši savjetnik šefa Ureda predsjednika Ukrajine, rekao je: “Mislim da je sasvim logično da u određenim okolnostima Putin koristi tjelesnog dvojnika.”
Ukrajinski dužnosnik podsjetio je na dugu rusku povijest korištenja dvojnika još od Staljina, dodavši da Putin samo “slijedi tu tradiciju kao vođa Sovjetskog Saveza ili Rusije”.
