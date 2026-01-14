Habijan: I u zapadnim demokracijama politika sudjeluje u izboru ustavnih sudaca

Ministar pravosuđa Damir Habijan odbacio je danas optužbe o političkoj trgovini nakon što je premijer Andrej Plenković najavio da HDZ želi u povezanom procesu izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri suca Ustavnog suda, što su predsjednik Zoran Milanović i oporba ocijenili političkom trgovinom pa i rušenjem Ustava
"Naravno da nije riječ ni o kakvoj političkoj trgovini. To smo već u nekoliko navrata pokušali razložiti. Prije svega, riječ je o jednoj pozitivnoj inicijativi koja je došla od strane stranačkih tijela", rekao je Habijan jutros za HRT.
Istaknuo je kako je mjesto predsjednika Vrhovnog suda upražnjeno, dok su tri sudačka mjesta na Ustavnom sudu prazna već dulje vrijeme te ih je potrebno popuniti.
Kako biraju zapadne demokracije
Govoreći o procesu izbora sudaca Ustavnog suda, Habijan je naglasio da to nije specifičnost Hrvatske, tvrdeći da je u zapadnim demokracijama način njihova predlaganja i izbora u temelju politički proces kojim se primjenjuje načelo proporcionaliteta.
"Takav sustav imate i u Njemačkoj, gdje CDU kao vladajuća i SPD kao oporbena, pregovaraju i predlažu parlamentu izbor sudaca Ustavnog suda. Imate zemlje poput Danske i Norveške gdje vlada samostalno bira ustavne suce, sustave poput Francuske i Austrije gdje to čine vlada i parlament zajedno, ili pak Njemačku i Portugal gdje izbor provodi isključivo parlament", rekao je.
Ključne su osobe koje dolaze na funkciju
Vraćajući se na optužbe o političkoj trgovini, ministar je ponovio da takve tvrdnje treba odbaciti. "Nije riječ ni o kakvoj trgovini, nego o želji da se popune mjesta na najvišem pravosudnom tijelu, Vrhovnom sudu, kao i na Ustavnom sudu, koji je svojevrsni četvrti stup vlasti", poručio je.
"Siguran sam i želim vjerovati da je to interes i oporbe, da se ta mjesta popune osobama koje trebaju tamo biti. Ono što je ključno jesu osobe koje dolaze na ta mjesta. To moraju biti osobe s integritetom, stručne osobe, koje ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete. Te dvije stvari definitivno treba razdvojiti", zaključio je Habijan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
