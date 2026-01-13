"pušačima prijateljski toalet"
Fotografija iz Bugarske osvaja internet: Ljudi se čude neobičnom rješenju
Fotografija neobičnog dodatka u toaletu jednog ugostiteljskog objekta nasmijala je korisnike interneta.
Oglas
Popularna Facebook grupa Squatting Slavs In Tracksuits podijelila je fotografiju posebnog "dodatka" u toaletu jednog ugostiteljskog lokala.
Naime, uz pisoare je na zidu pričvršćena pepeljara, pa muškarci, osim obavljanja male nužde, mogu zadovoljiti i potrebu za nikotinom.
Upravo je ta kombinacija toliko zabavila korisnike društvenih mreža da su se u komentarima brzo počela nagađanja gdje se nalazi taj "pušačima prijateljski" toalet.
Gdje god fotografija bila snimljena, jedno je sigurno: 'kreativnost' ugostitelja (i pušača) očito ne poznaje granice.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas