Oglas

"pušačima prijateljski toalet"

Fotografija iz Bugarske osvaja internet: Ljudi se čude neobičnom rješenju

author
N1 Slovenija
|
13. sij. 2026. 11:02
WC školjka
Ilustracija / Unsplash

Fotografija neobičnog dodatka u toaletu jednog ugostiteljskog objekta nasmijala je korisnike interneta.

Oglas

Popularna Facebook grupa Squatting Slavs In Tracksuits podijelila je fotografiju posebnog "dodatka" u toaletu jednog ugostiteljskog lokala.

Naime, uz pisoare je na zidu pričvršćena pepeljara, pa muškarci, osim obavljanja male nužde, mogu zadovoljiti i potrebu za nikotinom.

Upravo je ta kombinacija toliko zabavila korisnike društvenih mreža da su se u komentarima brzo počela nagađanja gdje se nalazi taj "pušačima prijateljski" toalet.

Gdje god fotografija bila snimljena, jedno je sigurno: 'kreativnost' ugostitelja (i pušača) očito ne poznaje granice.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
WC pušenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ