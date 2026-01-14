Preminuo Mark Brnović, koga je Trump nominirao za ambasadora u Srbiji

„S dubokom tugom obitelj Brnović objavljuje smrt Marka Brnovića. Najpoznatiji kao 26. glavni državni odvjetnik Arizone, državni i savezni tužitelj te borac za pravdu, zauvijek će u našim srcima ostati zapamćen i voljen kao predan otac, suprug, sin i brat. Slomljeni smo ovim gubitkom i duboko dirnuti golemom podrškom i ljubavlju koju primamo od toliko divnih ljudi diljem savezne države i zemlje“, navodi se u priopćenju obitelji, koje prenose mediji iz Arizone.