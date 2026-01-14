Preminuo Mark Brnović, koga je Trump nominirao za ambasadora u Srbiji

Bivši glavni državni odvjetnik Arizone Mark Brnović preminuo je u 59. godini života, potvrdila je njegova obitelj, prenose američki mediji. Bio je nominiran za američkog veleposlanika u Srbiji, no njegova je nominacija kasnije povučena.
Bio glavni državni odvjetnik Arizone
„S dubokom tugom obitelj Brnović objavljuje smrt Marka Brnovića. Najpoznatiji kao 26. glavni državni odvjetnik Arizone, državni i savezni tužitelj te borac za pravdu, zauvijek će u našim srcima ostati zapamćen i voljen kao predan otac, suprug, sin i brat. Slomljeni smo ovim gubitkom i duboko dirnuti golemom podrškom i ljubavlju koju primamo od toliko divnih ljudi diljem savezne države i zemlje“, navodi se u priopćenju obitelji, koje prenose mediji iz Arizone.
Brnović, član republikanske stranke, obnašao je dužnost glavnog državnog odvjetnika Arizone od 2015. do 2023. godine.
Tijekom mandata sudjelovao je u više zapaženih pravnih sporova.
Ravnatelj državnog Odjela za igre na sreću
Prije izbora za glavnog državnog odvjetnika, Brnović je bio savezni tužitelj i ravnatelj državnog Odjela za igre na sreću, koji regulira kockanje. Kasnije se u političkoj karijeri bezuspješno kandidirao za Senat 2022. godine.
U ožujku 2025. godine predsjednik Donald Trump nominirao ga je za sljedećeg veleposlanika SAD-a u Srbiji. Brnović je ranije za sebe govorio da je sin imigranata koji su pobjegli od komunizma u Jugoslaviji. Američki mediji navode da njegovu nominaciju Senat nikada nije potvrdio.
Iza Marka Brnovića ostali su supruga Susan i dvije kćeri, Milena i Sofija.
Roditelji imigranti iz Jugoslavije, borio se protiv komunizma
Mark Brnović (engl. Mark Brnovich) bio je američki odvjetnik, veteran i političar, rođen 25. studenoga 1966. godine u Detroitu, Michigan. Imao je srpsko podrijetlo, budući da su mu roditelji bili srpski imigranti iz bivše Jugoslavije – otac iz Crne Gore, a majka iz Splita u Hrvatskoj.
Njegova majka emigrirala je u Sjedinjene Američke Države bježeći od komunizma. Brnović je odrastao u Arizoni, kamo se njegova obitelj preselila dok je bio mlad, te je bio član Srpske pravoslavne crkve Svetog Save u Phoenixu.
Zašto je povučena Brnovićeva dominacija?
Brnović je bio poznat po svojim konzervativnim stavovima i angažmanu u pravnim i političkim pitanjima, često naglašavajući svoje korijene i vrijednosti temeljene na obiteljskoj povijesti borbe protiv komunizma.
U javnim nastupima i intervjuima isticao je kako su priče njegovih roditelja o životu pod komunizmom – u kojem su sloboda govora, privatno vlasništvo i vjerske slobode bile ugrožene – snažno utjecale na njegovo shvaćanje američkih vrijednosti poput demokracije i kapitalizma.
Bivši veleposlanik Srbije u SAD-u Ivan Vujačić ranije je za N1 izjavio da je razlog povlačenja Brnovićeve nominacije „vjerojatno nešto ozbiljno u njegovoj biografiji“.
Sam Brnović tvrdio je da njegovu nominaciju nije željela „duboka država“.
