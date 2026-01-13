Ulaznice za Eurosong u Beču rasprodane u rekordnom vremenu

Praktički svih 90.000 ulaznica za ovogodišnji Eurosong u Beču rasprodano je u rekordnih nekoliko minuta, rekli su organizatori.
Ulaznice za veliko finale su rasprodane u svega 14 minuta, a ulaznice za sve druge događaje su razgrabljene unutar sat vremena, kazala je Europska radiodifuzijska unija (EBU).
Predviđeno je ukupno devet događaja tijekom tjedan dana, uključujući dvije generalne probe uoči svakog prijenosa uživo.
Bilo kakve preostale ulaznice, naprimjer u slučaju da delegacije pojedinih zemalja ne iskoriste sve koje su im dodijeljene, bit će puštene u prodaju kasnije, rekao je EBU.
"Reakcija je bila fenomenalna", kazao je ravnatelj natjecanja Martin Green u priopćenju.
"Vidjeti da se svaki nastup toliko brzo rasprodao je snažan podsjetnik na ono što natjecanje za pjesmu Eurovizije predstavlja: radost, zajedništvo i zajedničko iskustvo u vrijeme kada se to čini važnijim nego ikada".
Sedamdeseti Eurosong je mjesecima zasjenjen raspravom o sudjelovanju Izraela s obzirom na njegovu dvogodišnju vojnu kampanju u Pojasu Gaze.
Španjolska, Irska, Island, Nizozemska i Slovenija su rekli da će iz protesta bojkotirati ovogodišnje natjecanje.
Sudjelovat će ukupno 35 zemalja. U dvama polufinalima se natječe po 15 zemalja, a njihov raspored je potvrđen u ponedjeljak.
Prva polufinalna večer bit će 12. svibnja kada će se za mjesto u finalu, među ostalima, natjecati pjesme Izraela, Grčke, Belgije, Švedske i Hrvatske.
Njemačka, Francuska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i zemlja domaćin se automatski kvalificiraju za finale 16. svibnja te se ne moraju natjecati u polufinalu.
