nastavak prave zime

FOTO / Objavljene nove prognostičke karte: Čeka li nas uskoro opet preokret?

N1 Info
13. sij. 2026. 14:34
nova karta
Istramet

Dobra vijest za ljubitelje snijega i zime.

Kako javlja Istramet nakon hladnog početka 2026. godine kada smo dobili i snijeg, polako smo ušli u period toplijeg i monotonijeg vremena.

Međutim, prema svemu sudeći takvo stanje neće dugo potrajati, što je dobra vijest za sve ljubitelje zime i snijega. 

Velik dio Euroazije nalazi se pod snježnim pokrivačem, što će pogodovati opstanku i širenju kontinentalne anticiklone sa središtem duboko u Rusiji, a prema trećoj dekadi ta bi se anticiklona mogla proširiti i prema Skandinaviji.

Iako je izgledalo kako bi se atlantske ciklone mogle razmahati i preuzeti dominaciju, to se prema svemu sudeći neće dogoditi. Na karti očekivanih temperatura zraka na 2 m početkom treće dekade, vidimo veliku hladnoću na zapadu Rusije, što je pravi temelj za zimu i kod nas.

U takvoj sinoptičkoj situaciji Europu očekuje dinamičnije, zimsko vrijeme.

I naši krajevi mogli bi imati pravu zimu, a uz konstantniji dotok hladnog zraka i razvoj sredozemnih ciklona, možda ni novi snijeg nije isključen, čak i do kraja mjeseca. Ukratko, nakon kraćeg predaha, sve je izgledniji brzi nastavak prave, siječanjske zime.

Teme
Snijeg vrijeme zima

