Koliko su umirovljenici zainteresirani raditi puno radno vrijeme? Provjerili smo u trgovačkim lancima

Nakon što je ljetos umirovljenicima zakonski omogućen i rad u punom radnom vremenu, koji je stupio na snagu s 1. siječnja, u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) procijenili su da će ove godine tu mogućnost koristiti 8.811 korisnika mirovina starijih od 65 godina. Također su procijenili da će broj korisnika mirovina koji rade na pola radnog vremena ili na puno radno vrijeme do 2028. godine narasti na 53 tisuće.