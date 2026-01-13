omogućeno od 1. siječnja
Koliko su umirovljenici zainteresirani raditi puno radno vrijeme? Provjerili smo u trgovačkim lancima
S prvim danom ove godine na snagu je stupila odredba iz Zakona o mirovinskom osiguranju, donesenom prošloga ljeta, prema kojemu je umirovljenicima uz dosadašnji rad na pola radnog vremena sada omogućen i rad u punom radnom vremenu.
No dok umirovljenici koji rade pola radnog vremena zadržavaju svoju mirovinu u punom iznosu, uz puno radno vrijeme imaju pravo na isplatu samo pola mjesečne mirovine.
Nakon što je ljetos umirovljenicima zakonski omogućen i rad u punom radnom vremenu, koji je stupio na snagu s 1. siječnja, u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) procijenili su da će ove godine tu mogućnost koristiti 8.811 korisnika mirovina starijih od 65 godina. Također su procijenili da će broj korisnika mirovina koji rade na pola radnog vremena ili na puno radno vrijeme do 2028. godine narasti na 53 tisuće.
Radi tek 2,1 posto umirovljenika
Prema zadnjim raspoloživim podacima HZMO-a, onima za studeni prošle godine, od ukupno 1.753.125 umirovljenika radilo je (do pola radnog vremena) njih 37.642 što je tek 2,1 posto. A od tih 37 tisuća umirovljenika koji rade, najviše ih je u trgovini na malo - 5.982.
Stoga smo se raspitali u najvećim trgovačkim lancima u Hrvatskoj kakav je interes za takav model rada umirovljenika i koliko ih koristi tu mogućnost od 1. siječnja. Pitanja smo uputili svim većim trgovačkim lancima no odgovore smo dobili iz četiri: Konzuma, Spara, Kauflanda i Studenca.
Iz Lidla, Tommyja, Plodina, KTC-a i NTL-a nismo dobili odgovore do objave ovog teksta. U Lidlu su nam, podsjetimo, ljetos kazali da kod njih u cijeloj Hrvatskoj radi tek jedan jedini umirovljenik.
Zasad nema upita, vjeruju da će ga biti
U Konzumu su nam sada rekli da kod njih trenutačno radi gotovo dvije stotine umirovljenika.
"Svi su zaposleni na pola radnog vremena i to najčešće na radnom mjestu prodavača u našim prodavaonicama. Zasad nemamo upita za zapošljavanjem na puno radno vrijeme", kažu.
U Sparu su podsjetili kako su prvi u sektoru trgovine u Hrvatskoj, još 2019. godine, pokrenuli program zapošljavanja umirovljenika iznimno cijeneći njihovo iskustvo i znanje.
"Trenutno u SPAR i Interspar trgovinama radi oko 150 umirovljenika, većinom na radnim mjestima prodavača, dok manji dio radi kao pomoćni radnici, najčešće u modelu rada od četiri sata dnevno", odgovorili su dijelom na naše pitanje ne navodeći točan broj onih koji rade puno radno vrijeme.
No zato ističu da su njihova iskustva sa zapošljavanjem umirovljenika vrlo pozitivna.
"Pozdravljamo novu zakonsku mogućnost rada umirovljenika na puno radno vrijeme. Vjerujemo da će interes za ovu opciju tijekom godine rasti te ćemo, kao i dosad, nastojati ponuditi fleksibilne modele rada, prilagođene individualnim potrebama, kao i mogućnost zaposlenja u trgovinama u blizini njihova doma”, odgovorili su iz SPAR-a.
"Nije zabilježen veći interes"
U Studencu je trenutno zaposleno 98 umirovljenika, većinom angažiranih na poslovima prodavača i skladišnih radnika. No i ondje zasad nema interesa za rad u punom radnom vremenu.
"Od 1. siječnja nijedan umirovljenik u Studencu nije započeo rad na puno radno vrijeme te i dalje rade na pola radnog vremena kao i do sada. Također, zasad nije zabilježen veći interes za rad u punom radnom vremenu, no ukoliko se takav interes pojavi i ukoliko umirovljenici koji ga iskazuju zadovoljavaju uvjete za cjelodnevni rad, rado ćemo tu mogućnost uvažiti", kažu.
Isto je i u Kauflandu.
"U trgovinama Kauflanda trenutno je zaposleno jedanaest umirovljenika koji uglavnom rade na poslovima čišćenja i u prodaji, a zaposleni su na pola radnog vremena te nismo zaprimili zahtjeve za puno radno vrijeme", odgovorili su nam otamo.
Pola radnog vremena taman, više od toga je stresno
Nakon što je lani na snagu stupio novi Zakon o mirovinskom osiguranju koji je od 1. siječnja omogućio i rad umirovljenika na puno radno vrijeme, predsjednica Sinidkata trgovine Hrvatske (STH) Zlatica Štulić bila je skeptična oko većeg interesa umirovljenika za taj model jer se u trgovinama, kako je rekla, radi "puno i stresno". Zasad se pokazuje da je bila u pravu.
"Rad u trgovini je dosta intenzivan i kad je netko već otišao u starosnu mirovinu izmoren u toj djelatnosti, pola radnog vremena otprilike je ono što se čini najoptimalnijim", kazala je.
