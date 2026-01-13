Prije mjesec dana se vratio s vojnog roka i otkrio: Evo što se dogodi s onima koji viknu ZDS

U jeku ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka, jedan od posljednjih ročnika koji su služili dragovoljno podijelio je svoja iskustva na Redditu. Naime, mladić koji je prije mjesec dana završio svoj dragovoljni vojni rok odlučio je putem Reddita otvoriti prostor za pitanja, nudeći detaljan uvid u svakodnevicu, obuku i iskustva u vojsci. U svojoj objavi pozvao je zainteresirane da mu postavljaju pitanja o svemu što ih zanima, od vojne discipline i oružja, do hrane i svakodnevnih rutina. U svojoj objavi napisao je: “Završio sam prije mjesec dana dragovoljni vojni rok, zadnji prije obaveznog", prenosi Večernji list.