Šušnjar pozvao sve koji obnašaju bilo kakve javne dužnosti da "zatome svoja ega"

"Koristim priliku da pozovem sve koji obnašaju bilo kakve javne dužnosti ili dužnosti u javnim kompanijama da zatome sva svoja ega, da rade u interesu kompanija kako bi te kompanije pružile ono što je njihova uloga, a Janaf ima ulogu regionalne energetske sigurnosti, i da se tako ponašaju. Očekujem od njih i da s MOL-om dogovore veće količne, povećaju suradnju i na taj način osiguraju stabilnost poslovanja, povećanje prihoda i sve ono što je njihova uloga na čelu tih kompanija, ali isto tako da rade na diverzifikaciji poslovanja, jer je i politika EU i RH dekarbonizacija, poručio je Šušnjar.