Stjuardesa otkrila koja su sjedala najbolja za duge letove

"Nikada ne možete sa sigurnošću predvidjeti najtiše mjesto u zrakoplovu jer to ovisi o putnicima oko vas. Ipak, stražnji dio zrakoplova može biti prilično bučan zbog toaleta. Sjedala u stražnjem dijelu mogu se naginjati, ali tijekom noćnih letova svjetlo iz kuhinje ponekad prolazi kroz zavjese, a može biti i bučno jer posada radi. Zbog toga ne bih odabrala sjedala u posljednjem redu”, poručila je stjuardesa.