VIDEO / Youtuber testirao vojne obroke iz cijelog svijeta: Kad je otvorio hrvatski paket zapitao se

JermsMRE kanal na YouTubeu specijalizirao se za recenzije cjelodnevnih vojnih obroka vojnika iz svih dijelova svijeta.
Youtuber koji se krije iza nadimka JermsMRE specijalizirao se za testiranje paketa vojnih obroka iz cijelog svijeta, a svoje ocjene redovito i bez zadrške objavljuje na svom kanalu.
Početkom ove godine na red je došao vojni paket Hrvatske vojske, koji ga je – oduševio.
Na njegovu YouTube kanalu mogu se pronaći recenzije paketa vojnih obroka iz cijelog svijeta, koje vojnici dobivaju za boravak na terenu, a uključuju uglavnom konzerviranu hranu i pakiranje trajnih proizvoda koji se mogu odmah konzumirati (MRE – Meals, Ready-to-Eat), prenosi Dnevnik.hr.
"Kušao sam obroke iz cijelog svijeta, ali mislim da sam upravo pronašao novo zlatno standardno glavno jelo", objavio je nakon što je otvorio paket Hrvatske vojske pa se zapitao: "Hrvatska je poznata kao zemlja tisuću otoka, ali bi li trebala biti poznata i po svojoj vojnoj hrani?"
Što je sve pronašao u paketu cjelodnevnog obroka za hrvatske vojnike, kao i njegove reakcije, pogledajte u videu.
