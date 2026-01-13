MORH žestoko odgovorio Milanoviću: "Po čemu njega pamtimo? Ukinuo je vojnicima juhu i salatu"

Što se tiče modernizacije hrvatskih Rafalea, ona se odvija potpuno uobičajeno i planski. Hrvatska je 2021. godine kupila tada najnoviji standard F3-R. U međuvremenu je razvijen standard F4, te Hrvatska – kao i svi ostali korisnici Rafalea – postupno podiže svoje avione na novi standard. To je normalan, očekivan i nužan dio životnog ciklusa svake ozbiljne borbene zračne flote, ako se želi da ostane vrhunski i operativno relevantna idućih 30 i više godina. Isto će se događati i s budućim standardima.