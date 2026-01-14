Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu za 2026.: Evo gdje se nalazi Hrvatska

Kada je riječ o putovanjima bez ograničenja i uz što kraće redove na graničnim kontrolama, postoji elitna skupina putovnica koje imaju veću moć od ostalih.
Prema najnovijem izvješću Henley Passport Indexa, prve tri najmoćnije putovnice dolaze iz azijskih zemalja: Singapur je na 1. mjestu, dok Japan i Južna Koreja dijele 2. mjesto.
Građani Singapura uživaju bezvizni pristup u 192 od 227 zemalja i teritorija koje prati indeks. Indeks je izradila londonska savjetodavna tvrtka za globalno državljanstvo i boravište Henley & Partners, a temelji se na ekskluzivnim podacima Međunarodnog udruženja zračnog prometa (IATA).
Japan i Južna Koreja slijede odmah iza s bezviznim pristupom u 188 destinacija, piše CNN.
Pet europskih zemalja dijeli treću poziciju: Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska i Švicarska. Sve imaju bezvizni pristup u 186 zemalja i teritorija.
Na 4. mjestu također se nalaze isključivo europske zemlje, i to s rezultatom 185: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska i Norveška.
Peto mjesto, s rezultatom 184, dijele Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati.
Hrvatska s Novim Zelandom
Ujedinjeni Arapski Emirati zemlja su s najjačim napretkom u 20-godišnjoj povijesti Henley Passport Indexa – od 2006. dodali su 149 bezviznih destinacija i napredovali za čak 57 mjesta na ljestvici.
Na 6. mjestu nalaze se Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland i Poljska. Australija je u ovom tromjesečnom ažuriranju zadržala 7. mjesto, zajedno s Latvijom, Lihtenštajnom i Ujedinjenim Kraljevstvom.
Ujedinjeno Kraljevstvo zemlja je s najvećim godišnjim padom na ljestvici – sada ima bezvizni pristup u 182 destinacije, što je osam manje nego prije 12 mjeseci.
Kanada, Island i Litva nalaze se na 8. mjestu s bezviznim pristupom u 181 destinaciju, dok je Malezija na 9. mjestu s rezultatom 180.
Sjedinjene Američke Države vratile su se na 10. mjesto s rezultatom 179, nakon što su krajem 2025. prvi put nakratko ispale iz top 10.
Najmoćnije putovnice na svijetu za 2026.:
- Singapur (192 destinacije)
- Japan, Južna Koreja (188)
- Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska, Švicarska (186)
- Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija
- Nizozemska, Norveška (185)
- Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati (184)
- Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland, Poljska (183)
- Australija, Latvija, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo (182)
- Kanada, Island, Litva (181)
- Malezija (180)
- Sjedinjene Američke Države (179)
