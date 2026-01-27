Kekin: Može vas biti stid; Jandroković: Vas može biti stid

"Žrtve nisu bili samo Židovi nego i druge etničke zajednice, kao i Romi, i važno je da danas u RH govorimo o tim zločina jasno, odgovorno i bez relativizacije. Kao Rom, hrvatski građanin i saborski zastupnik danas se slobodno obraćam u Saboru, to je dokaz da pokušaj brisanja povijesti nije uspio, ali to nije jamstvo da se takvi pokušaji ne mogu ponoviti, zato je naša odgovornost da se zaboravu suprotstavimo obranom ljudskih prava i jačanjem demokratskih institucija", naglasio je.