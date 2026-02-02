Oglas

brzo ugašeni

Kod Šibenika buknula dva požara

author
N1 Info
|
02. velj. 2026. 21:24
Unsplash vatrogasci ugasili požar
Unsplash/Ilustracija

Dva požara izbila su na području Šibensko-kninske županije u ponedjeljak navečer

Oglas

U 17.8 sati zaprimljena je dojava o požaru na otvorenom prostoru na području Vodica. Na intervenciju je izašao JVP Vodice s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je lokaliziran u 17:29h, a ugašen u 17:38h. Opožarena površina iznosi četiri metara četvornih.

Oko 19 sati planulo je na području Pirovca. Intervenirala su tri člana DVD Pirovac s jednim vozilom koji su vatru brzo ugasili. Opožareno je 12 metara četvornih, prenosi Šibenik.in.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
požar kod vodica vodice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ