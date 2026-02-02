Neke novinske agencije pišu u ponedjeljak o skandalu povezanom s dočekom brončanih hrvatskih rukometaša u Zagrebu na kojem će nastupiti kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson unatoč protivljenju gradskih vlasti.

Francuska agencija AFP navodi da Thompson među svojim hitovima ima pjesmu koja počinje sa "Za dom - spremni!", slogan koji su koristili ustaše, vojna formacija kvislinške hrvatske države i saveznika Njemačke i Italije za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Thompson se, pak, poziva se na to da su isti slogan koristile paramilitarne jedinice HOS tijekom Domovinskog rata Hrvatske protiv srpskih snaga od 1991. do 1995.

Hrvatski rukometaši, koji su upravo osvojili broncu na Prvenstvu Europe, inzistirali su da Thompson, čije pjesme spadaju među njihove omiljene, bude uključen u doček koji je u njihovu čast organizirao grad Zagreb.

Lijeva gradska vlast je to odbila, pozivajući se na propis koji zabranjuje korištenje javnog prostora za događaje koji promiču ili toleriraju nacionalnu, religijsku ili rasnu mržnju, piše AFP.

Više desničarskih zastupnika i ministara iz vladajuće konzervativne stranke HDZ, nazvalo je odluku gradske vlasti 'sramotom' i 'ideološkom cenzurom'.

Vlada je naposljetku preuzela kontrolu i zajedno s Hrvatskim rukometnim savezom organizirala događaj na kojem će Thompson nastupiti.

'Uvijek donosite radost cijeloj naciji, stoga je prirodno da vam uzvratimo istom mjerom', izjavio je premijer Andrej Plenković rukometašima tijekom službenog prijema u njegovom uredu. Premijer, koji od 2024. vlada u koaliciji s desnim Domovinskim pokretom, prisustvovao je ovog ljeta probama Thompsona i objavio selfie, prenosi AFP.

Slovenska novinska agencija STA navodi riječi glasnogovornice grada Zagreba da vlada mora dobiti odobrenje za organizaciju događaja na javnim mjestima, ali da to nije tražila.

Najveća hrvatska oporbena stranka, SDP, reagirala je na odluku vlade objavivši na Facebooku da premijer Plenković "nije normalan". "Ovo nema veze sa sportom, to je državni udar radikalne i desničarske Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu," objavio je SDP, prenosi STA.

Srbijanska agencija Beta podsjeća da gradska vlast Thompsonu nije odobrila drugi koncert u zagrebačkoj Areni krajem prosinca nakon što je na prvom izveo spornu pjesmu "Bojna Čavoglave" koja počinje ustaškim pozdravom.

Obožavatelje je također pozvao na rušenje lokalne vlade i gradonačelnika na "redovnim ili izvanrednim izborima", tvrdeći da svojim odlukama "napadaju Domovinski rat i temelje hrvatske države", navodi Beta.