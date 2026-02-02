Vlada RH će u suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom na Trgu bana Jelačića danas u 18 sati organizirati doček brončanih rukometaša. Pozvali su građane da se pridruže.
Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.
Doček HRS-a i Zagreba bio je najavljen za danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, no ubrzo je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
53 Objave
17:06
prije 2 min.
Vlada pozvala građane da dođu na Trg pozdraviti rukometaše
Vlada je objavila program dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića na kojem će nastupiti pjevač Marko Perković Thompson te pozvala sugrađane da ih u poslijepodnevnim satima dođu pozdraviti i zajedno s njima proslaviti još jedan izniman uspjeh te generacije.
"Povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, pozivamo sve naše sugrađane da danas u poslijepodnevnim satima dođu na zagrebački Trg bana Josipa Jelačića pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti još jedan izniman uspjeh ove generacije”, priopćio je u ponedjeljak vladin Ured za odnose s javnošću.
Vlada je ranije na telefonskoj sjednici donijela zaključak o preuzimanju organizacije dočeka u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, a nakon što je gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio u nedjelju navečer da dočeka rukometaša na Trgu u ponedjeljak neće biti jer Grad nije mogao udovoljiti zahtjevu reprezentativaca da se dogovorenim izvođačima priključi i pjevač Marko Perković Thompson.
U priopćenju Vlade navedeno je da je riječ o događaju "nacionalnog karaktera i značaja", a ne isključivo lokalnog, te se pri donošenju odluke vodilo računa o interesu građana i željama rukometaša.
16:48
prije 20 min.
Strani mediji pišu o "skandalu vezanom za doček brončanih rukometaša u Zagrebu"
Neke novinske agencije pišu u ponedjeljak o skandalu povezanom s dočekom brončanih hrvatskih rukometaša u Zagrebu na kojem će nastupiti kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson unatoč protivljenju gradskih vlasti.
Francuska agencija AFP navodi da Thompson među svojim hitovima ima pjesmu koja počinje sa "Za dom - spremni!", slogan koji su koristili ustaše, vojna formacija kvislinške hrvatske države i saveznika Njemačke i Italije za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Thompson se, pak, poziva se na to da su isti slogan koristile paramilitarne jedinice HOS tijekom Domovinskog rata Hrvatske protiv srpskih snaga od 1991. do 1995.
Hrvatski rukometaši, koji su upravo osvojili broncu na Prvenstvu Europe, inzistirali su da Thompson, čije pjesme spadaju među njihove omiljene, bude uključen u doček koji je u njihovu čast organizirao grad Zagreb.
Lijeva gradska vlast je to odbila, pozivajući se na propis koji zabranjuje korištenje javnog prostora za događaje koji promiču ili toleriraju nacionalnu, religijsku ili rasnu mržnju, piše AFP.
Više desničarskih zastupnika i ministara iz vladajuće konzervativne stranke HDZ, nazvalo je odluku gradske vlasti 'sramotom' i 'ideološkom cenzurom'.
Vlada je naposljetku preuzela kontrolu i zajedno s Hrvatskim rukometnim savezom organizirala događaj na kojem će Thompson nastupiti.
'Uvijek donosite radost cijeloj naciji, stoga je prirodno da vam uzvratimo istom mjerom', izjavio je premijer Andrej Plenković rukometašima tijekom službenog prijema u njegovom uredu. Premijer, koji od 2024. vlada u koaliciji s desnim Domovinskim pokretom, prisustvovao je ovog ljeta probama Thompsona i objavio selfie, prenosi AFP.
Slovenska novinska agencija STA navodi riječi glasnogovornice grada Zagreba da vlada mora dobiti odobrenje za organizaciju događaja na javnim mjestima, ali da to nije tražila.
Najveća hrvatska oporbena stranka, SDP, reagirala je na odluku vlade objavivši na Facebooku da premijer Plenković "nije normalan". "Ovo nema veze sa sportom, to je državni udar radikalne i desničarske Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu," objavio je SDP, prenosi STA.
Srbijanska agencija Beta podsjeća da gradska vlast Thompsonu nije odobrila drugi koncert u zagrebačkoj Areni krajem prosinca nakon što je na prvom izveo spornu pjesmu "Bojna Čavoglave" koja počinje ustaškim pozdravom.
Obožavatelje je također pozvao na rušenje lokalne vlade i gradonačelnika na "redovnim ili izvanrednim izborima", tvrdeći da svojim odlukama "napadaju Domovinski rat i temelje hrvatske države", navodi Beta.
16:39
prije 29 min.
Obraćanje Andreja Plenkovića
Predsjednik Vlade i HDZ-a obraća se javnosti povodom otkazivanja, pa ponovnog organiziranja dočeka rukometne reprezentacije na Trgu Bana Jelačića.
Opširnije pročitajte OVDJE.
16:30
prije 38 min.
Vlada objavila plan i program za današnji doček
"Povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, pozivamo sve naše sugrađane da danas u poslijepodnevnim satima dođu na zagrebački Trg bana Josipa Jelačića pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti još jedan izniman uspjeh ove generacije", poručili su iz Vlade.
Prije službenog početka programa, okupljene građane na Trgu će zabavljati DJ Ivan Škrinjarić (od 17 sati). U 18 sati počinje službeni program, kojeg će voditi Maja Oštro Flis, Ines Goda Forjan i Milan Stjelja.
Iza 18.30 sati očekuje se dolazak hrvatske rukometne reprezentacije na pozornicu.
U skladu s izraženom željom Hrvatskog rukometnog saveza, glazbeni izvođači na dočeku su Zaprešić Boys, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson.
16:26
prije 42 min.
Lažne dojave o bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu stranke Možemo
Zagrebačka policija u ponedjeljak je potvrdila da su dojave o bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu stranke Možemo bile lažne te da policija provodi kriminalističko istraživanje.
Provedenim mjerama i radnjama, na dvije lokacije odnosno na području Trnja te Medveščaka, nije potvrđena istinitost zaprimljenih navoda da su postavljene eksplozivne naprave, dakle radilo se o lažnoj dojavi. Vezano uz navedeno policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, priopćila je zagrebačka policija.
Dodaju da su dojave o mogućim postavljenim eksplozivnim napravama zaprimljene tijekom prijepodnevnih sati putem elektroničke pošte Policijske uprave zagrebačke te da su policijski službenici odmah upućeni na lokacije.
I glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj potvrdila je da je dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu bila lažna. Ranije je izvijestila da im je policija oko 11,40 sati javila da je došla dojava da je postavljena eksplozivna naprava te su službenici i namještenici evakuirani dok je gradonačelnik Tomislav Tomašević s užim timom ostao u uredu.
Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić objavila na društvenim mrežama da je policija ušla u prostorije stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomislavu Tomaševiću na tu adresu.
Zbog dojave o bombi konferencija za novinare gradonačelnika Tomaševića o nesuglasicama koje su se pojavile oko dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića, koji je poreuzela Vlada RH, premještena je u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog.
Tomašević je tada poručio da ga nikakve prijetnje neće pokolebati da promijenim odluku Gradske skupštine prema kojoj Marko Perković Thompson ne može nastupati na dočeku rukometaša na središnjem zagrebačkom trgu.
Vlada je, pak, na telefonskoj sjednici donijela zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za rukometaše u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, koji će se održati u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.
16:17
prije 51 min.
Lijeva oporba upravo drži presicu o dočeku reprezentativaca
16:15
prije 53 min.
Božinović: Možemo "politizira ama baš sve"
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je reakciju Možemo nakon dojave o postavljenim bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu te stranke neočekivanim i neprihvatljivim, istaknuvši da Možemo ''politizira ama baš sve''.
"Ne sjećam se da je itko iz bilo koje političke stranke dolazak policije, kada je u pitanju dojava o bombi, okarakterizirao na taj način. Kakva bi bila njihova reakcija da policija nije izašla nakon dojave?", rekao je Božinović prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Istaknuo je da policija postupa po svakoj dojavi, podsjetivši da je stranka Možemo puno puta bila suočena s prijetnjama i da je policija svaki put dolazila. ''Kud baš danas da im to zasmeta?'', dodao je.
Upitan hoće li policija prekršajno prijaviti osobe koje su noćas na dočeku rukometaša u zagrebačkoj Zračnoj luci nosile oznake HOS-a i izvikivali ''Za dom spremni'', Božinović je odgovorio kako policija u svakoj situaciji javnog okupljanja radi ono što joj je posao.
''Sve se tu politizira. Mi smo uvijek postupali u skladu sa zakonom i to ćemo činiti i ubuduće'', nadodao je.
Upitan za navode pojedinih pravnih stručnjaka da se Vladinom odlukom o organiziranju dočeka rukometaša krši niz zakona pa i Ustav RH, Božinović je odgovorio kako je Vlada donijela zaključak i pozvala se na članke relevantnih zakona.
''Pravni stručnjaci koji to govore, barem dio njih, nisu nikad bili skloni podržati Vladu u svemu onome što radi. Ovo je situacija koja sigurno nadilazi nekakve komunalne poslove. Ovo je nacionalni događaj. Ako je išta u Hrvatskoj bilo stvar konsenzusa koji se nikad nije propitkivao, onda je to bio doček sportaša nakon što bi osvojili medalje. Ova administracija Grada Zagreba ruši te konsenzuse koji su postojali u hrvatskom društvu kako bi izvukli neki politički poen'', naglasio je.
Na podsjećanje novinara kako Grad Zagreb nije zabranio doček te da je ponudio alternativu u obliku drugih izvođača koji bi pjevali pjesmu Marka Perkovića Thompsona, a koji je pozirao s fotografijama ustaških čelnika, Božinovića je odgovorio kako postoji čitav niz oporbenih političara koji su u određenim situacijama pjevali repertoar pjesama za koje ministar navodi kako ih nikada u životu nije čuo.
''To se ne propituje'', istaknuo je Božinović.
Na upit mogu li sport i politika ići zajedno, Božinović je rekao da je riječ o sportskom događaju i nešto na što sportska javnost i sportaši imaju pravo.
''Svaki pokušaj da se ljudima oduzme taj trenutak sportske radosti i nacionalnog jedinstva je potpuno promašen i to će se vidjeti'', zaključio je.
16:08
prije 1h
VIDEO / Policija zabranjuje komunalcima rad na Trgu
Zagrebačka policija nije dozvolila komunalnim redarima da označe mjesto održavanja dočeka rukometaša u organizaciji Vlade RH.
Opširnije OVDJE.
15:55
prije 1h
Milanović: Vlada otima državu
Predsjednik Zoran Milanović obratio se javnosti objavom na Facebooku uoči dočeka rukometaša u organizaciji Vlade.
"Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove", kaže predsjednik.
Opširnije pročitajte OVDJE
15:48
prije 1h
BiH mediji: "Thompson je u Hrvatskoj važniji i od sporta i od zakona"
Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu, no njihov je uspjeh zasjenila rasprava o tome može li ili ne može Marko Perković Thompson biti dio javnog dočeka sportaša u Zagrebu, piše Klix.ba.
Opširnije pročitajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare