Hajdaš Dončić poručio Plenkoviću: "E, Andrej taj film nećeš gledati"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić obratio se javnosti nakon izvanrednog sastanka Predsjedništva SDP-a, a povodom udara na lokalnu samoupravu Grada Zagreba od strane premijera Andreja Plenkovića i Vlade Republike Hrvatske.
Oglas
"Ne postoji niti jedan savez koji nije pod kapom HDZ-a. Savez popušta u dogovoru sa HDZ-om i zapravo rade jedan dernek koji nije namijenjen hrvatskom sportu ni rukometašima nego je čista politizacije i zapravo doček za pjevača", rekao je Hajdaš Dončić.
"Plenković je mali državnik koji ne razumije Hrvatsku i da se nacije sastoji od više identiteta i da nismo svi isti, ali nešto smo do sada imali, a od danas to više nemamo. Imali smo ono što se tiče sporta, da nevažno tko je tko u društvu, da voli hrvatsku reprezentaciju. Danas nakon ovog, čiste politizacije, malog Plenkovića, malog državnika, mi to više nemamo", rekao je Hajdaš Dončić.
"Plenković pokušava Tomaševića, koji je za moj pojam previše fin, poniziti i ovo što radi za mene je ponižavanje zagrebačke vlasti - samo da pokaže ja sam taj kojeg će se u Hrvatskoj za sve pitati. E, Andrej taj film nećeš gledati", dodao je Hajdaš Dončić.
Rekao je i da Plenković ne razumije svoju društvenu ulogu.
"A, to je biti državnik i paziti na sve ljude. Što on ne radi. Opet je ovo pokazivanje njegove snage potpomognute s njegovom klikom. E, pa nećeš dalje više tako", rekao je Hajdaš Dončić.
"Plenković je postao radikalni desničar, do prije 30 godina je bio jugoslaven, što je sutra - pingvin. Svašta je moguće kod njega", zaključio je Hajdaš i dodao da ovo okupljanje nije legalno.
Sve događaje iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas