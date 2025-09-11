Kreću sanacije ilegalnih odlagališta u dva hrvatska grada

Prva projektna faza uključuje izradu planova sanacije kojima će se utvrditi vrsta otpada, količina, način i trošak sanacije. U tijeku je postupak javne nabave za izradu planova sanacije za lokacije u Samoboru i Pazinu, a rok za dostavu ponuda je 22. rujna. Nakon toga slijedi postupak odabira izvođača. Odabrani izvođač će u roku od 60 dana izraditi plan sanacije za navedene lokacije, nakon čega će uslijediti javna nabava za izvođača radova. Procjena troškova bit će poznata po završetku plana, no prema Planu gospodarenja otpadom Fond će snositi 85 posto troškova, a jedinica lokalne samouprave preostalih 15 posto. Radi osiguranja naplate troškova, Fond će na nekretninama na kojima je sanacija provedena izvršiti upis založnog prava u korist RH, do visine ukupnih troškova.