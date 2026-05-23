"PRISUTNOST STRANOG TIJELA"

Kupci, oprez! Provjerite jeste kupili meso poznatog hrvatskog proizvođača: Povlači se iz prodaje

23. svi. 2026. 08:18
mljeveno meso,
Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso proizvođača PIK Vrbovec, s rokom upotrebe do 25. svibnja 2026. godine.

Državni inspektorat obavještava potrošače o opozivu proizvoda "MIJEŠANO MLJEVENO MESO 850g", EAN kod 3850139435917, LOT broja L 960519, datuma upotrebe do 25. 05. 2026., zbog prisutnosti stranog tijela u proizvodu. Proizvođač je tvrtka PIK VRBOVEC plus d.o.o. iz Vrbovca.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navodi se u priopćenju.

