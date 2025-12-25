Kutleša: Bog pobjeđuje tamu; hrvatski narod rastao iz korijena vjere i svjetla

"Evanđelist Ivan ni u jednom trenutku ne uljepšava stvarnost u koju dolazi Riječ. (...) Postoji tama, postoji odbacivanje, postoji sloboda čovjeka da se zatvori pred Bogom. 'K svojima dođe i njegovi ga ne primiše', to je rečenica koja razotkriva istinu o svijetu i o ljudskome srcu. Božji dolazak ne uklanja tamu izvanjskom silom, nego je razotkriva i razbija iznutra. Svjetlo istinsko koje je došlo na svijet, u tami svijetli i ne gasi se ni onda kada ga odbijemo. Tama mu se može suprotstaviti, ali ga ne može nadvladati", rekao je Kutleša.