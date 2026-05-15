RAĐA SE MALO VIŠE DJECE
Između statistike i stvarnosti: Kako danas žive hrvatske obitelji?
Međunarodni je dan obitelji, a pitanje kako danas žive hrvatske obitelji – i dalje nema jednostavan odgovor. Rađa se nešto više djece, a prošla godina bila je rekordna po povratku iseljenih Hrvata.
Iz Vlade poručuju – demografska slika polako ide nabolje.
"U većini sredina i na razini Hrvatske da su demografski pokazatelji loši, ali da kreću na bolje, a to znači da ne činimo nikad dovoljno, ali da činimo jako dobro. Dakle, mjere demografske su najšire moguće. Od općih okolnosti i gospodarske stabilnosti pa do onih koje radi država, pa do parcijalnih mjera koje rade neke regionalne, dakle županije, odnosno lokalne jedinice. Opće je ozračje, dakle, živjeti u jednoj veseloj sredini, u sredini optimizma, i to je dobra demografska mjera", naglasio je ministar obitelji Alen Ružić u izjavi na N1.
Sredinu optimizma teško je održati kad samo odlazak u trgovinu mjesečno za četveročlanu obitelj košta skoro 500 eura, i kad 78 posto Hrvata u dobi između 18 I 34 još uvijek živi s roditeljima.
"Ne vidim budućnost zbog velike pljačke"
"Sve je skupo, a mirovine... Recimo, mi smo došli do 300 eura, a moj muž do 420 eura, radio je 42 godine. To je žalosno, a kad odeš u dućan…", kaže jedna od građanki.
"Teško, pogotovo mladi, koji nemaju veliku budućnosti u Hrvatskoj zbog ove velike pljačke Hrvatske. To je žalosno, imam kćer i unuka za koje ne vidim neku veliku budućnost", dodaje pomalo razočarana Zagrepčanka.
Šipić: To nitko u EU nema
Iz Ministarstva demografije ističu kako su povećane roditeljske potpore i izdvajanja za obitelji, najveće dosad.
"Prošle godine smo u četiri mjeseca na ime rodinih i roditeljskih potpora isplatili 132 milijuna eura, nešto više. Sad u prva četiri mjeseca za isto vrijeme isplatili smo na račune roditelja više od 190 milijuna eura", ističe ministar demografije i seljeništva Ivan Šipić.
Dodao je kako su preko njegova ministarstva, na ime obitelji tisuća tisuća majki i očeva isplatili 528 milijuna eura.
"To nitko u EU nema", naglašava ministar Šipić.
Hrvatske obitelji i dalje pokušavaju pronaći ravnotežu
Brojke su velike, a ministar ih je naglasio više puta. No osjećaju li hrvatske obitelji te promjene i u vlastitom životu? Neki ih vide:
"Pomaci su vidljivi, hrvatska zbilja postaje zemlja za poželjeti, ugodna za živjeti. Tu u prvom redu mislim na sigurnost, još uvijek smo sigurna zemlja i to prepoznaju i stranci", smatra jedna od sugovornica
I dok jedni upozoravaju na skupe režije, male plaće i neizvjesnost, drugi vjeruju da Hrvatska ipak postaje ugodnije i sigurnije mjesto za život.
Između statistike i stvarnosti, hrvatske obitelji i dalje pokušavaju pronaći ravnotežu.
Više pogledajte u prilogu Viktorije Kristić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare