dan oružanih snaga
MORH poslao upozorenje građanima Zagreba: Vojska uvježbava veliki spektakl na Jarunu
U petak, 29. svibnja, i subotu, 30. svibnja 2026., provodit će se vježbovne aktivnosti HV-a i letački program HRZ-a i partnerskih zemalja u Zagrebu tijekom kojih se može očekivati pojačana buka
U povodu svečanog obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske u petak, 29. svibnja, i subotu, 30. svibnja 2026., provodit će se vježbovne aktivnosti Hrvatske vojske i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja na zagrebačkom Jarunu tijekom kojih se može očekivati pojačana buka.
U petak, 29. svibnja 2026., tijekom dana planirano je uvježbavanje sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun. Stoga se očekuje pojačana buka iznad Zagreba.
U subotu, 30. svibnja 2026., na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun od 17:30 do 19 sati održat će se prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja – Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije te se očekuje pojačana buka.
