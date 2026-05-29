Oglas

dan oružanih snaga

MORH poslao upozorenje građanima Zagreba: Vojska uvježbava veliki spektakl na Jarunu

author
N1 Info
|
29. svi. 2026. 10:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
28.05.2023.., Zagreb - Dan Hrvatske vojske obiljezava se na RSC Jarun
Josip Regovic/PIXSELL

U petak, 29. svibnja, i subotu, 30. svibnja 2026., provodit će se vježbovne aktivnosti HV-a i letački program HRZ-a i partnerskih zemalja u Zagrebu tijekom kojih se može očekivati pojačana buka

Oglas

U povodu svečanog obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske u petak, 29. svibnja, i subotu, 30. svibnja 2026., provodit će se vježbovne aktivnosti Hrvatske vojske i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja na zagrebačkom Jarunu tijekom kojih se može očekivati pojačana buka.

U petak, 29. svibnja 2026., tijekom dana planirano je uvježbavanje sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun. Stoga se očekuje pojačana buka iznad Zagreba.

U subotu, 30. svibnja 2026., na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun od 17:30 do 19 sati održat će se prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja – Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije te se očekuje pojačana buka.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dan oružanih snaga republike hrvatske buka morh

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ