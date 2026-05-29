MORH poslao upozorenje građanima Zagreba: Vojska uvježbava veliki spektakl na Jarunu

U subotu, 30. svibnja 2026., na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun od 17:30 do 19 sati održat će se prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja – Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije te se očekuje pojačana buka.