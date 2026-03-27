FOTO, VIDEO / Nevrijeme hara Hrvatskom: Ima teško ozlijeđenih, među njima i dijete
Snažno nevrijeme i danas hara diljem Hrvatske, zagrebački vatrogasci i dežurne službe rade neprestano i ne stižu ukloniti sva stabla, lomove, kontejnere... koje vjetar raznosi po prometnicama, zatvoreni su dijelovi autoceste, na snazi su brojna upozorenja građanima.
Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama - objavljeno je jutros iz Grada Zagreba
10:26
Ima teško ozlijeđenih, među njima i dijete
Vremenske neprilike koje su započele jučer, 26. ožujka 2026., zahvatile su veći dio Hrvatske i pritom uzrokovale brojna oštećenja na vozilima, objektima, prekide u prometu i u opskrbi električnom energijom, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite. Posljedice vremenskih nepogoda
Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 1000 poziva građana koji su se odnosili na preko 650 događaja vezanih za posljedice nevremena, praćenog jakim vjetrom i kišom, koje je zahvatilo grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Zaprimljeno je 246 dojava koje su se odnosile na pad stabala na prometnice i u parkove, dok su se 122 dojave odnosile na oštećenje stambenih i gospodarskih objekata te 43 dojave o oštećenju vozila. Ostale dojave su se odnosile na oštećenja električnih i telefonskih žica i stupova te srušene ograde na gradilištima.
Poteškoća u opskrbi električnom energijom bilo je na području Čičke Poljane, Veleševca, Jagodnog, Ribnice i Novog Čiča. Zbog kvara na dalekovodu, bez opskrbe električnom energijom ostalo je 1.311 korisnika na području Ivanić Grada.
U nevremenu su ozlijeđene dvije osobe, jedna u naselju Šestak Brdo (općina Pokupsko) gdje je teško ozlijeđeno dijete, a druga osoba je teško ozlijeđena u Zagrebu.
Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave.
Zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, 27. ožujka poslana je poruka Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK kako se neće održati nastava u osnovnim i srednjim školama.
Karlovačka županija
Županijski centar 112 Karlovac je zaprimio oko 70-ak poziva vezano za posljedice nevremena, a najviše ih je bilo s područja Karlovca, Ozlja, Ogulina, Slunja i općine Draganić. Jedan poziv se odnosio na zahtjev za vreće s pijeskom zbog ulaska vode u podrumske prostorije, jedan poziv zbog potrebe za pumpom za ispumpavanje, 30-ak ih se odnosilo na pad stabala, 40-ak poziva je bilo vezano za prijavu oštećenih stupova od HEP-a i upite za nestanak električne energije (najviše za grad Karlovac, grad Ozalj, općina Draganić). Bez električne energije je bilo područje cijele Vivodine i Žumberka, Svetice, Martinski Vrh, dio Ribnika, Popović Brdo, Brođani, Lipje, Ribari, Slunjska Selnica, Banska Selnica, Kablar i Banski Kovačevac.
Krapinsko-zagorska županija
Županijski centar 112 Krapina zaprimio je 60 dojava vezanih za posljedice nevremena na području Krapinsko-zagorske županije, od čega se 30 dojava odnosi na pad stabala na prometnice i električne vodove, dvije dojave za oštećena vozila i dvije dojave za oštećena krovišta obiteljskih kuća. U naselju Vižanovec došlo je do prodora vode u obiteljsku kuću uslijed začepljenog odvodnog kanala. Olujni vjetar otkinuo je metalna garažna vrata u prostoru Doma zdravlja u Krapini pri čemu je nastala materijalna šteta na zgradi i osobnom vozilu. Poteškoće u opskrbi potrošača električnom energijom su na području: Krapine, Pregrade, Zlatara, Radoboja, Konjščine, Marije Bistrice, Đurmanca, Petrovskog, Desinića i Lobora.
Sisačko-moslavačka županija
Županijski centar 112 Sisak je uslijed nevremena praćenog jakim vjetrom tijekom popodneva zaprimio 37 dojava o posljedicama nevremena od čega se 18 dojava odnosi na srušena stabla na prometnicama (intervenirale su Ceste Sisak i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva), dok su pojedina područja županije (Topusko, Lipovljani, Lekenik, Dvor, Glina i Popovača, ukupno oko 7.300 korisnika) ostala bez opskrbe električnom energijom, koja je u većini slučajeva brzo ponovno uspostavljena.
Koprivničko-križevačka županija
Županijski centar 112 Koprivnica zaprimio je 30 dojava vezanih za posljedice nevremena, od čega se 16 odnosi na pad stabala na području Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, dvije dojave su se odnosile na oštećenje stambenih i gospodarskih objekata. Poteškoće u opskrbi električnom energijom imali su potrošači na području Sokolovca, Đurđevca i Križevaca. U Kloštru Podravskom došlo je do naleta putničkog vlaka na stablo koje je vjetar srušio na prugu. Vlak je iskočio iz kolosijeka pri čemu su dvije osobe ozlijeđene i medicinski zbrinute.
Primorsko-goranska županija
Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je tijekom dana 20-ak dojava građana o posljedicama nevremena koje je zahvatilo područje Primorsko-goranske županije. Većinom se radi o padu grana, stabala, električnih i telefonskih stupova, prevrnutim kontejnerima, prekidima opskrbe električnom energijom i oštećenim krovovima. Oštećena su četiri vozila. Na cesti DC3 zbog proklizavanja autobusa, ozlijeđena je jedna putnica. Poteškoće u opskrbi električnom energijom imali su korisnici na području Prezida i okolice, dio općine Lokve, zaleđe Novog Vinodolskog, Dražice, Jelenje, područje Skrada, Platak i dio Ravne Gore.
Bjelovarsko-bilogorska županija
Županijski centar 112 Bjelovar zaprimio je 18 dojava vezanih za posljedice nevremena, od čega se devet odnosi na pad drveća i grana na prometnice, pet na oštećenje električnih i telefonskih vodova. Prekidi u opskrbi električnom energijom bilo je na području Garešnice (763 korisnika) i općine Sirač (139 korisnika). Zabilježeni su prekidi u odvijanju cestovnog prometa na cestama D43 u Ćurlovcu i D548 u Trojstvenom Markovcu (odron zemlje).
Varaždinska županija
Županijski centar 112 Varaždin zaprimio je tijekom dana 15 dojava građana o posljedicama nevremena praćenog jakim vjetrom. Uglavnom se radilo o srušenim stablima i oštećenjima na električnim stupovima (prekidi u opskrbi el. energijom - područje Šemovec, Zbelava, Žabnik, Bartolovec i veći broj pojedinačnih kvarova na području cijele Varaždinske županije).
Međimurska županija
Županijski centar 112 Čakovec zaprimio je 14 dojava vezanih za posljedice nevremena od čega devet za srušena stabla na području Međimurske županije. Ostale dojave odnosile su se na: nagnute telefonske stupove, poteškoće u opskrbi potrošača električnom energijom na području Čakovca, Gornjeg Hrašćana, Pušćina, Trnovca i Paraga (ukupno 1.039 korisnika) te pomaknutoj prometnoj signalizaciji. Ostale županije Dojave o prekidima u opskrbi električnom energijom zaprimili su i Županijski centri Šibenik, Gospić, Požega, Osijek i Pazin.
10:03
Vatrogasci objavili koliko su intervencija dosad imali po županijama
Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7:00 sati 26. ožujka do 7:00 sati 27. ožujka na području Republike Hrvatske zabilježeno je 900 vatrogasnih intervencija na kojima su kumulativno sudjelovale 954 vatrogasne organizacija s ukupno 2808 vatrogasaca i 958 vatrogasnih vozila.
Prema pristiglim podacima o intervencijama povezanima s nevremenom, broj do sada zabilježenih intervencija po županijama je:
- Grad Zagreb - 300 intervencija, angažirano 1150 vatrogasaca, 350 vozila
- Zagrebačka županija - 260 intervencija, angažirano 720 vatrogasaca, 280 vozila
- Sisačko-moslavačka - 20 intervencija, angažirano 55 vatrogasaca, 25 vozila
- Međimurska županija - 25 intervencija, angažirano 142 vatrogasaca, 38 vozila
- Koprivničko-križevačka - 30 intervencija, angažirano 70 vatrogasaca, 30 vozila
- Varaždinska županija - 30 intervencija, angažirano 100 vatrogasaca, 40 vozila
- Karlovačka županija - 30 intervencija, angažirano 90 vatrogasaca, 32 vozila
- Krapinsko-zagorska županija - 50 intervencija, angažirano 200 vatrogasaca, 66 vozila
- Istarska županija - 30 intervencija, angažirano 70 vatrogasaca, 40 vozila
- Primorsko-goranska županija - 60 intervencija, angažirano 180 vatrogasaca, 70 vozila
Više čitajte OVDJE.
10:01
Snažan vjetar odnio krov s Cibone
09:48
prije 42 min.
U Zagrebu vjetar tuče i do 120 km/h!
Jak vjetar cijelu je noć puhao u Zagrebu, a puše i jutros. Diljem zagrebačkih naselja srušena su stabla, ima i dignutih krovova.
Jak vjetar puše i u priobalju te su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.
Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, dala je izjavu za javnost.
"Za petak su na snazi brojna upozorenja za opasne vremenske pojave. Crveno upozorenje najvišeg stupnja znači da je vrijeme izuzetno opasno. Izdano je za zagrebačko područje zbog olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra.
Udari vjetra od jučer poslijepodne povremeno su veći od 90 km na sat. Na automatskoj postoji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 km na sat. Olujan vjetar puhat će još i danas tijekom cijelog dana, a osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje.
Više čitajte OVDJE.
09:12
Međimurska županija
Prema informacijama Centra 112, najbolja je situacija u Međimurskoj županiji – i dalje puše jak vjetar, ali snijega nema, promet se odvija normalno. Zabilježeno je svega nekoliko rušenja stabala na prometnice, što nije uzrokovalo veće probleme, a Grad Čakovec na svojoj je internetskoj stranici objavio da je srušeno stablo u Perivoju Zrinskih.
"Srećom, u trenutku pada stabla na tom se mjestu nisu nalazili građani te nije bilo ozlijeđenih osoba. Na teren su odmah izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te djelatnici Gradskog komunalnog poduzeća Čakom, koji su poduzeli nužne mjere kako bi se osigurala sigurnost prolaznika. Nakon orezivanja i uklanjanja dijela krošnje srušenog stabla, područje je privremeno ograđeno”, objavili su.
Potpuno uklanjanje stabla planirano je za petak, kada će se radovi moći obaviti na siguran način.
09:11
Varaždinska županija
Policijska uprava varaždinska u četvrtak je zaprimila desetak dojava o padu stabala na kolnik, uzrokovanih jakim vjetrom, a prema riječima službenice za odnose s javnošću Petre Bosilj, problemi su nastavljeni i jutros.
"Autocesta A4 u smjeru Zagreba je zatvorena, a na državnoj cesti D3 prema Zagrebu, kod Gornjeg Makojišća je zastoj zbog kamiona. Osobna vozila mogu proći, ali se promet odvija otežano. Zatvorena je županijska cesta 2107 Podrute – Bela zbog pada stabla na kolnik, a i jutros imamo nekoliko dojava o stablima srušenim na prometnice”, rekla je.
Najveći je problem na području Ivanca i Novog Marofa, dodala je Bosilj, gdje se prometuje otežano zbog snijega i jakog vjetra.
09:11
Nevrijeme na sjeveru: Zatvorene prometnice, otkazana nastava
Nevrijeme koje je u četvrtak te u noći na petak zahvatilo i sjever Hrvatske uzrokovalo je probleme u prometu u Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji, ali i otkazivanje nastave u Krapini.
Nastava je otkazana u obje osnovne škole u Krapini – OŠ Ljudevita Gaja i OŠ Augusta Cesarca.
Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber izjavio je za Hinu da su jučerašnje poslijepodne i protekla noć bili vrlo zahtjevni. "Zabilježen je velik broj intervencija, a dio njih još uvijek traje. Naši vatrogasci raspoređeni su po cijelom Zagorju, najviše na sjevernom području, oko Krapine i okolnih mjesta. Ima intervencija i na području Zlatara, a najviše problema stvaraju jaka kiša i vjetar. U Krapini je, primjerice, bilo više intervencija zbog podizanja vodostaja Krapinčice”, naveo je.
Velik dio dojava odnosi se na posljedice vjetra, raskrivene krovove, srušena stabla i oštećene objekte. Trenutačno vatrogasci nemaju precizan broj, ali procjenjuju da je na području Zagorja odrađeno više od stotinu intervencija, te su i dalje na terenu.
"Uz uklanjanje stabala i sanaciju štete od vjetra, bilo je i intervencija zbog oborina, ponajprije ispumpavanja vode iz objekata. Sve raspoložive ekipe su angažirane i kontinuirano rade na sanaciji posljedica nevremena”, zaključio je Skuliber.
09:00
Preporuke građanima
08:59
Poremećaj u zagrebačkom tramvajskom prometu
Zbog sanacije posljedica nevremena odnosno popravka oštećenih vodova, u Zagrebu je došlo do poremećaja u tramvajskome prometu te iz Gradske uprave u petak navode da se normalizacija u prometu očekuje tijekom poslijepodneva, a ističu i da su vatrogasci noćas imali oko 300 intervencija.
Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste, izvijestili su iz Grada, što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave.
S obzirom na to da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red, osim na dionici Dubrava-Dubec, navode.
Dok traje popravak vodova, svi raspoloživi tramvaji iz spremišta Ljubljanica vozit će do okretišta Maksimir, a tramvaji iz spremišta Dubrava vozit će na relaciji Dubrava-Dubec. Dio između Maksimira i Dubrave bit će pokriven autobusnom linijom Dubrava-Svetice-Dubrava.
Iz Grada navode i da su vatrogasci tijekom noći uklonili srušena stabla, a popravku vodova pruge će se pristupiti kad vremenski uvjeti omoguće popravak u sigurnim uvjetima. Završetak radova očekuje se tijekom poslijepodneva uz normalizaciju prometa.
Preporučeni obilazni pravac za motorna vozila je Svetice-Ulica Divka Budaka-Ulica kneza Branimira-Ulica Dragutina Mandla.
S obzirom na upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda na olujni vjetar s orkanskim udarima, iz Grada upozoravaju na moguće poteškoće u prometu i drugdje u gradu.
Broj vatrogasnih intervencija porastao je kroz noć s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u kratkom vremenu ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra, naglašavaju iz Grada.
08:55
Pogledajte kako Zagreb danas izgleda
