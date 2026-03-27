FOTO, VIDEO / Nevrijeme hara Hrvatskom: Ima teško ozlijeđenih, među njima i dijete

Poteškoća u opskrbi električnom energijom bilo je na području Čičke Poljane, Veleševca, Jagodnog, Ribnice i Novog Čiča. Zbog kvara na dalekovodu, bez opskrbe električnom energijom ostalo je 1.311 korisnika na području Ivanić Grada.

U nevremenu su ozlijeđene dvije osobe, jedna u naselju Šestak Brdo (općina Pokupsko) gdje je teško ozlijeđeno dijete, a druga osoba je teško ozlijeđena u Zagrebu.

Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave.

Zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, 27. ožujka poslana je poruka Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK kako se neće održati nastava u osnovnim i srednjim školama.

Karlovačka županija

Županijski centar 112 Karlovac je zaprimio oko 70-ak poziva vezano za posljedice nevremena, a najviše ih je bilo s područja Karlovca, Ozlja, Ogulina, Slunja i općine Draganić. Jedan poziv se odnosio na zahtjev za vreće s pijeskom zbog ulaska vode u podrumske prostorije, jedan poziv zbog potrebe za pumpom za ispumpavanje, 30-ak ih se odnosilo na pad stabala, 40-ak poziva je bilo vezano za prijavu oštećenih stupova od HEP-a i upite za nestanak električne energije (najviše za grad Karlovac, grad Ozalj, općina Draganić). Bez električne energije je bilo područje cijele Vivodine i Žumberka, Svetice, Martinski Vrh, dio Ribnika, Popović Brdo, Brođani, Lipje, Ribari, Slunjska Selnica, Banska Selnica, Kablar i Banski Kovačevac.

Krapinsko-zagorska županija

Županijski centar 112 Krapina zaprimio je 60 dojava vezanih za posljedice nevremena na području Krapinsko-zagorske županije, od čega se 30 dojava odnosi na pad stabala na prometnice i električne vodove, dvije dojave za oštećena vozila i dvije dojave za oštećena krovišta obiteljskih kuća. U naselju Vižanovec došlo je do prodora vode u obiteljsku kuću uslijed začepljenog odvodnog kanala. Olujni vjetar otkinuo je metalna garažna vrata u prostoru Doma zdravlja u Krapini pri čemu je nastala materijalna šteta na zgradi i osobnom vozilu. Poteškoće u opskrbi potrošača električnom energijom su na području: Krapine, Pregrade, Zlatara, Radoboja, Konjščine, Marije Bistrice, Đurmanca, Petrovskog, Desinića i Lobora.

Sisačko-moslavačka županija

Županijski centar 112 Sisak je uslijed nevremena praćenog jakim vjetrom tijekom popodneva zaprimio 37 dojava o posljedicama nevremena od čega se 18 dojava odnosi na srušena stabla na prometnicama (intervenirale su Ceste Sisak i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva), dok su pojedina područja županije (Topusko, Lipovljani, Lekenik, Dvor, Glina i Popovača, ukupno oko 7.300 korisnika) ostala bez opskrbe električnom energijom, koja je u većini slučajeva brzo ponovno uspostavljena.

Koprivničko-križevačka županija

Županijski centar 112 Koprivnica zaprimio je 30 dojava vezanih za posljedice nevremena, od čega se 16 odnosi na pad stabala na području Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, dvije dojave su se odnosile na oštećenje stambenih i gospodarskih objekata. Poteškoće u opskrbi električnom energijom imali su potrošači na području Sokolovca, Đurđevca i Križevaca. U Kloštru Podravskom došlo je do naleta putničkog vlaka na stablo koje je vjetar srušio na prugu. Vlak je iskočio iz kolosijeka pri čemu su dvije osobe ozlijeđene i medicinski zbrinute.

Primorsko-goranska županija

Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je tijekom dana 20-ak dojava građana o posljedicama nevremena koje je zahvatilo područje Primorsko-goranske županije. Većinom se radi o padu grana, stabala, električnih i telefonskih stupova, prevrnutim kontejnerima, prekidima opskrbe električnom energijom i oštećenim krovovima. Oštećena su četiri vozila. Na cesti DC3 zbog proklizavanja autobusa, ozlijeđena je jedna putnica. Poteškoće u opskrbi električnom energijom imali su korisnici na području Prezida i okolice, dio općine Lokve, zaleđe Novog Vinodolskog, Dražice, Jelenje, područje Skrada, Platak i dio Ravne Gore.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Županijski centar 112 Bjelovar zaprimio je 18 dojava vezanih za posljedice nevremena, od čega se devet odnosi na pad drveća i grana na prometnice, pet na oštećenje električnih i telefonskih vodova. Prekidi u opskrbi električnom energijom bilo je na području Garešnice (763 korisnika) i općine Sirač (139 korisnika). Zabilježeni su prekidi u odvijanju cestovnog prometa na cestama D43 u Ćurlovcu i D548 u Trojstvenom Markovcu (odron zemlje).