U Zagrebu otkazana nastava

N1

Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama - objavljeno je jutros iz Grada Zagreba

Podijeli

Odluka je donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Ukoliko djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak.

Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporuča da djeca ukoliko mogu ostanu u svojim domovima, objavljeno je iz Grada.

