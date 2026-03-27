FOTO / Obitelj s malom bebom ostala zametena u snijegu, vatrogasci ih izvukli na sigurno

Hrvatska vatrogasna zajednica na Facebooku je objavila da su vatrogasci u petak intervenirali na području Plitvica, gdje su uspješno spasili obitelj i bebu od godinu i pol dana.
Oglas
"Nakon zaprimljene dojave u 13:08 da je u šumi na predjelu Krbavica zametena obitelj u kombi vozilu, na intervenciju je odmah upućena dežurna smjena od tri vatrogasca JVP Plitvička Jezera i jedan vatrogasac DVD-a Plitvička Jezera sa ukupno dva pickup vozila.
Zbog visokog snijega, na mjestima preko 80 cm, vatrogasci su se dva kilometara pješice probijali kroz šumski put do zametenog vozila, gdje su stigli u 14:26 sati", objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
U međuvremenu, dodali su, podignuti su strojevi Komunalca i traktor vlasnika Jovan Zaklana iz Krbavice koji su se uspjeli probiti do vozila i zajedno sa vatrogascima izvukli ih na sigurno. Obitelj je, zaključili su, zbrinuta u Đačkom domu Korenica u 15:30 sati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas