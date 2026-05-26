nedozvoljena trgovina
Nova akcija USKOK-a, u tijeku uhićenja u Zagrebu i Karlovcu
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava karlovačka.
Policija je po nalogu Uskoka u utorak uhitila više osoba koje tereti da su se okupili u zločinačko udruženje zbog nedozvoljene trgovine duhana, izvijestio je Uskok ne otkrivajući detalje.
Tužiteljstvo je izvijestilo da uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa po nalogu Uskoka provodi Policijska uprava karlovačka.
"Navedene radnje provode se na području Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela povezana s nedozvoljenom trgovinom duhana", navode u priopćenju.
Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
