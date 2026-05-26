odbor za pravosuđe
Matić odbila još jedan termin Odbora. Grmoja: "Koje to obveze mogu biti važnije od rasprave o stanju hrvatskog pravosuđa?"
Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe, Nikola Grmoja, na društvenim mrežama je objavio kako je predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić odbila još jedan ponuđeni termin za raspravu pred saborskim Odborom, poručivši joj tom prilikom kako Vrhovni sud nije institucija iznad demokratskog nadzora.
"Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić koju je predložio Milanović, a odobrio Plenković, a koju su zajednički izglasali HDZ i ljevica, odbila je još jedan ponuđeni termin za raspravu o stanju hrvatskog pravosuđa pred saborskim Odborom za pravosuđe, pozivajući se na obveze tijekom cijelog tjedna", objavio je Nikola Grmoja, predsjednik Odbora za pravosuđe.
Poručio je kako je teško razumjeti koje to obveze mogu biti važnije od rasprave o stanju hrvatskog pravosuđa u trenutku kada je povjerenje građana ozbiljno narušeno, te kada se otvaraju teška pitanja funkcioniranja sustava i kada javnost s pravom traži odgovore.
"Vrhovni sud nije institucija iznad demokratskog nadzora. Predsjednicu Vrhovnog suda imenovao je Hrvatski sabor i ona mora odgovarati Hrvatskom saboru, osobito kada govorimo o stanju sudbene vlasti i povjerenju građana u pravosuđe", komentira Grmoja, rekavši da je Mirti Matić ponudio i novi, treći termin po redu, idući ponedjeljak.
