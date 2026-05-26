"neodrživo i neprihvatljivo”

Rubio: Hormuz će se otvoriti "na ovaj ili onaj način"

author
Hina
26. svi. 2026. 10:36
Marco Rubio
JULIA DEMAREE NIKHINSON / AFP

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u utorak da će se Hormuški tjesnac „na ovaj ili onaj način ponovno otvoriti”, nakon objave američkih udara izvedenih na jugu Irana koji su doveli u pitanje mogućnost mirovnog sporazuma.

Tjesnaci moraju biti otvoreni. Bit će otvoreni na ovaj ili onaj način”, rekao je Rubio novinarima u Jaipuru u Indiji gdje boravi u posjetu.

Rekao je da je ono što se tamo događa "nezakonito, neodrživo za cijeli svijet i neprihvatljivo”.

Vojska Sjedinjenih Država u ponedjeljak je objavila da je izvela napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine, unatoč primirju između dviju zemalja.

Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) u priopćenju je poručilo da su napadi poduzeti u "samoobrani" i da im je cilj bio "zaštititi naše trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage".

Glasnogovornik CENTCOM-a rekao je da američka vojska "nastavlja braniti naše snage uz suzdržanost tijekom primirja koje je u tijeku".

