AUTOR BORO KONTIĆ
Novi serijal "Novinari - svjedoci pred Haškim tribunalom" svakog ponedjeljka od 21:00 na N1
Od ponedjeljka, 9. veljače, N1 počinje prikazivati dokumentarni serijal "Novinari - svjedoci pred Haškim tribunalom", autora Bore Kontića, nastao u produkciji Fondacije Mediacentar Sarajevo.
Ukupno šest epizoda serijala rezultat su inicijative Mediacentra Sarajevo i njegova Digitalnog arhiva Infobiro. Korišteni su arhivski snimci i transkripti sa suđenja iz baze Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove, intervjui s novinarima koji su svjedočili pred Haškim sudom, fotografije te medijska arhivska građa iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
Istraživački tim Mediacentra prikupio je i analizirao više od 3000 medijskih dokaza iz baze sudskih spisa Haškog tribunala te kroz intervjue zabilježio iskustva novinara. Dio tih materijala korišten je u ovom serijalu.
Prva epizoda "Strijela u srcu", koja je na programu N1 televizije u ponedjeljak, 9. veljače u 21 sati, istražuje razloge zbog kojih su se novinari odazvali pozivu suda. Sljedeće četiri epizode prikazuju zločine počinjene u Vukovaru, Sarajevu, Srebrenici, Mostaru, Grabovici, Ahmićima i Bosanskoj krajini, dok je posljednja, šesta epizoda posvećena profesiji, novinarstvu.
U serijalu sudjeluju Ed Vulliamy, Dejan Anastasijević, Aernaut van Lynden, John Sweeney, Florence Hartmann, Jovan Dulović, Andrew Hogg, Martin Bell, Jeremy Bowen, Jacky Rowland, Robert Block, Marita Vihervuori, Ian Traynor, Šefko Hodžić i drugi. Osim serijala, Mediacentar je objavio i knjigu "Prvi nacrt povijesti: novinari - svjedoci pred Haškim tribunalom" te pokrenuo platformu "Mediji kao dokaz", na kojoj se nalazi dio vrijednih dokumenata i raznovrstan multimedijski sadržaj.
Dokumentarni serijal "Novinari - svjedoci pred Haškim tribunalom" emitirat će se svakog ponedjeljka u 21 sat na N1.
