"Hrvatska ekonomija strukturno se ipak razvijala u proteklih desetak godina, ne možemo reći da nije. Posebno neki sektori, poput IT firmi. U kontekstu europske monetarne unije, Hrvatska je ipak napravila neke iskorake, ali to nije dovoljno. Zašto? Zato što građani očekuju više, rastu nam potrebe. Prije 20 godina kućanstva su imala jedan automobil, sada imaju dva, želimo jeftinu hranu, želimo putovati na godišnje odmore, mislimo da je to ustavno pravo, mislimo da je normalno da se ide svake godine na skijanje. Normalno je očekivati da će potrebe građana rasti i da nikada neće biti dovoljno ekonomskog rasta, barem u ovakvom kontekstu, jer dovoljan broj ljudi ne radi."