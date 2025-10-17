Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je profesor i ekonomski analitičar Damir Novotny. Komentirali su saborski sukob oko rebalansa proračuna, zahtjeve umirovljenika i zaposlenika u javnim službama i fiskalnu politiku premijera Andreja Plenkovića.
Djelatnici Hitne službe traže benificirani radni staž, umirovljenici traže pravu 13. mirovinu, obrazovni sindikati traže 12 posto povećanja plaće. Smatra li Damir Novotny da su ti zahtjevi realni s obzirom na stanje državne blagajne?
"Odmah ću reći: ne. Ali Vlada već nekoliko godina vodi tu ekspanzivnu fiskalnu politiku. Ne samo ova ova vlada, da je opozicija na njezinom mjestu, vjerojatno bi istu takvu politiku vodila. Mi smo iz europskih fondova dobili desetam milijardi, tek sada slijedi još desetak milijardi. Taj novac se troši i dobiva se osjećaj da to može beskonačno tako ići. Vlada se zadužuje i stalno stvara manjkove u državnom proračunu", kaže Damir Novotny.
"Dakle, Vlada se u ovom trenutku zadovoljava nominalnim rastom BDP-a, koji je isprovociran intenzivnom i ekspanzivnom državnom potrošnjom, transferima i povećanjima plaća iznad razine produktivnosti. Potrošnja je jača. Slika je dobra i opozicija bi vjerojatno istu takvu politiku vodila jer ne postoji konsenzus oko drugačije politike", dodaje pa nastavlja.
"Ali to je put u suprotnom smjeru od onoga prema kojemu bi Vlada trebala voditi, a to je jačati produktivnost, stvarati pretpostavke za kreiranje novih radnih mjesta. Naročito nam nedostaje industrijskih radnih mjesta, ali ne onih iz 50. godina nego iz 21. stoljeća. Nedostaje nam produktivnost u poljoprivrednoj proizvodnji, tu se nije dovoljno ulagalo, ulagalo se u potrošnju."
Međutim, je li nominalno kontinuirani ekonomski rast tijekom mandata Andreja Plenkovića kvalitetan?
"Hrvatska ekonomija strukturno se ipak razvijala u proteklih desetak godina, ne možemo reći da nije. Posebno neki sektori, poput IT firmi. U kontekstu europske monetarne unije, Hrvatska je ipak napravila neke iskorake, ali to nije dovoljno. Zašto? Zato što građani očekuju više, rastu nam potrebe. Prije 20 godina kućanstva su imala jedan automobil, sada imaju dva, želimo jeftinu hranu, želimo putovati na godišnje odmore, mislimo da je to ustavno pravo, mislimo da je normalno da se ide svake godine na skijanje. Normalno je očekivati da će potrebe građana rasti i da nikada neće biti dovoljno ekonomskog rasta, barem u ovakvom kontekstu, jer dovoljan broj ljudi ne radi."
Znači li to da je životni standard rastao?
"Realno, je, ali uvijek postoje dijelovi društva koji su deprivirani, neki krajevi zemlje. Recimo, Sisačko-moslovačka županija, kao i središnji dio Bjelovarsko-bilogorske županije također. Postoje određene skupine građana i neki krajevi koji su u lošem položaju", kaže Novotny.
